"Noi sempre convinti del sì alla Borsa"

A

bbiamo sempre sostenuto la bontà del progetto di una multiutility toscana sulla scorta di quello che succede da anni in Emilia (Hera) e in Lombardia (A2A): tutte società quotate che fanno investimenti e il bene dei comuni soci.

Uno strumento che serve sia per l’ambiente, perché se si fanno gli impianti si chiude il ciclo dei rifiuti e non si spende per portarli altrove; sia per l’economia, perché si abbassano i costi e le tariffe a cittadini e imprese. Per questo abbiamo votato insieme al Pd in tutti i consigli comunali in cui siamo – noi sì, altri loro alleati no – a favore della costituzione prima e della quotazione in borsa poi, ed abbiamo difeso la quotazione in borsa insieme a Nardella quando anche parte del PD rincorreva la sinistra dei no che si opponeva ideologicamente all’operazione.

Da parte del partito democratico abbiamo assistito invece ultimamente alla corsa alle poltrone nei cda e, ancora peggio, a vere e proprie giravolte sul progetto iniziale: chi ha vinto il congresso ideologicamente contrasta la multiutility e una riunione tra segretario regionale e sindaci del Pd pare aver sancito la sospensione della procedura per la quotazione in borsa. Hanno scelto tutto da soli, senza condivisione alcuna, alla faccia della coalizione.

Adesso ci troviamo una forma societaria senza piano industriale, senza quotazione in borsa e con CdA retribuiti più di prima, per cui forse tanto valeva lasciare le municipalizzate.

Noi viceversa rimaniamo convinti del progetto iniziale di Multiutility, crediamo nella necessità della quotazione in borsa per fare investimenti, e votiamo a favore del piano rifiuti che prevede gli impianti. Ci auguriamo che non ci siano altri passi indietro.

Nicola Danti

Europarlamentare Coordinatore toscano

Italia Viva