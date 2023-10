Neri Marcorè e Angelo Branduardi in arrivo a Foiano

Arezzo, 12 ottobre 2023 – Non si ferma il momento speciale di Foiano della Chiana che dopo i positivi risultati dell’estate si prepara ad un autunno di grandi ospiti, di festival e mostre che mettono la città al centro degli eventi regionali.

“Stiamo lavorando ad un programma autunnale di alto livello, annuncia il Vice Sindaco ed Assessore alla Cultura del Comune Jacopo Franci. A breve presenteremo il programma completo della quinta edizione del Foiano Book Festival, ma oggi siamo in grado di anticipare due grandi ospiti della nostra città: Neri Marcorè e Angelo Branduardi, con due spettacoli organizzati assieme ad Officine della Cultura.”

L’attore marchigiano, artista poliedrico che negli anni ha attraversato il teatro, la tv, il cinema e la musica sarà protagonista dell’apertura della quinta edizione del Foiano Book Festival, venerdì 3 novembre alle ore 19 nella sala Furio del Furia, con uno spettacolo speciale progettato proprio per il festival.

“Se Non Erro Non Sono Contento”, questo il titolo dello show che vedrà Neri Marcorè raccontare la sua vita e cantare le sue canzoni del cuore.

“Avere come ospite di apertura del Foiano Book Festival un artista come Neri Marcorè è straordinario e non vediamo l’ora di annunciare l’intero programma che andrà avanti sino dal 3 al 19 novembre”.

Domenica 3 dicembre nella monumentale chiesa della Collegiata dei Santi Martino e Leonardo alle ore 21 sarà di scena Angelo Branduardi con il suo spettacolo “Confessioni Di Un Malandrino”.

“Questo evento, prosegue Jacopo Franci, sarà, simbolicamente, la chiusura della mostra Anno Robbiano che tante soddisfazioni ci sta dando. Abbiamo superato da qualche settimana i 10mila visitatori e l’esposizione prosegue con ottimi flussi.

Angelo Branduardi si esibirà in uno dei luoghi simbolo della mostra ovvero la chiesa della Collegiata che custodisce sia opere dei Della Robbia (La Madonna della Cintola con san Tommaso e san Leonardo) che di Luca Signorelli (l’incoronazione della Vergine con angeli e santi). Un omaggio di tutta la nostra città a questo immenso patrimonio che ci troviamo in eredità.”

Da oggi è possibile acquistare i biglietti dei due eventi:

A Foiano presso Edicola/cartolibreria La Piramide in Corso Vittorio Emanuele, 46 Ad Arezzo presso Officine della cultura - via Trasimeno, 16 - tel. 0575 27961 - 338 8431111 biglietteria@officinedellacultura.org On line sui canali ufficiali di TicketONE