Negli abissi di Manuel Agnelli E’ il re del rock alternativo

diSandra Nistri

Sarà tutto per Manuel Agnelli, questa sera intorno alle 21,30, il palco del Concerto della Liberazione a Sesto Fiorentino. Durante la serata, a ingresso gratuito, in piazza Vittorio Veneto, Agnelli presenterà i brani di "Ama il prossimo tuo come te stesso", il suo primo album da solista che sta già raggiungendo risultati importanti: una canzone contenuta in questa produzione, "La profondità degli abissi", tra l’altro, ha fatto parte della colonna sonora del film "Diabolik" aggiudicandosi David di Donatello e Nastro d’Argento per la miglior canzone originale.

C’è dunque attesa per l’esibizione dell’artista, con una lunga carriera alle spalle e soprattutto una grande poliedricità di interessi. Cantautore, musicista e produttore discografico, Manuel Agnelli è infatti da sempre un punto di riferimento della scena alt-rock italiana, sia come solista sia in qualità di leader degli "Afterhours", la band fondata nel 1985 da Manuel stesso, e tuttora in attività. Come produttore artistico ha lavorato con artisti tra cui Verdena, Massimo Volume, La Crus, Cristina Donà e Scisma. Ampio anche il ventaglio delle sue collaborazioni con personaggi di primo piano della scena italiana ed internazionale: da Mina a Mark Lanegan, da Patti Smith a Daniele Silvestri e Carmen Consoli, da Robert Wyatt a Eugenio Finardi solo per citarne pochi. Tra gli impegni recenti, impossibile non ricordare poi "Lazarus", l’opera rock firmata da David Bowie che Agnelli ha portato nei principali teatri italiani.

Senza contare l’esperienza che, paradossalmente, lo ha fatto conoscere al pubblico più ampio, magari anche quello meno abituato ad atmosfere rock: l’impegno come giudice, per ben cinque edizioni, nel talent show televisivo "X Factor" contribuendo non poco, fra l’altro, al boom dei Maneskin, giunti secondi nel programma in onda su Sky nel 2017 con un verdetto che aveva suscitato non poche discussioni. Con la band guidata da Damiano David fra l’altro Agnelli si è anche esibito al Festival di Sanremo 2021 in una versione rock di "Amandoti" dei CCCP.

Il concerto del fondatore degli "Afterhours", che sarà aperto alle 20,30 dal grunge dei fiorentini "Drop Circle", è l’evento clou della rassegna "Liberi tutti" promossa dal Comune di Sesto Fiorentino dal nazifascismo. La manifestazione, con tutti eventi gratuiti, continuerà domani con i concerti di Meganoidi, Nelea, Branco Barracuda, Le Pietre dei Giganti e Teasers. Domenica 3 il tradizionale concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino.