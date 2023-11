Natale a Casa Thevenin, tutti gli eventi in programma

Arezzo, 16 novembre 2023 – Il Natale aretino ha quest'anno un'altra protagonista che completa, con la propria offerta di eventi dedicati in particolare ai più piccoli, quanto previsto dal ricco programma della “Città del Natale”. Nei fine settimana compresi tra il 19 novembre e il 7 gennaio la Fondazione Thevenin, con la partnership di Arezzo Città del Natale, animerà con una serie di appuntamenti diversi piazza San Domenico e le zone limitrofe, con la proposta di concerti, spettacoli di magia e giochi e incontri con i bambini che si terranno anche tra la Basilica, lo spazio Book di palazzo Fossombroni e Casa Thevenin. “Grand opening” domenica 19 novembre con tutti i protagonisti del progetto, a partire dagli animatori del CSI, partner e co-organizzatori che ogni fine settimana cureranno l'area ludico-ricreativa in via Balilla, la Compagnia del Polvarone, Deni Magic, TruccaBimbi, Barber College, con i musicisti della Opus Band che si muoveranno in città partendo da e tornando in piazza San Domenico. Nello stesso giorno è prevista la donazione alla Fondazione Thevenin da parte del Quartiere di Porta Sant'Andrea del Premio Tului, assegnato al quartiere per la Giostra di settembre del 2022. Animato dagli artisti di street art (che torneranno a disegnare anche sabato 23 dicembre), sarà ricchissimo il weekend di sabato 25 e domenica 26 novembre. Protagonista lo sport, con l'area ludico-ricreativa di via Balilla che ospiterà “Sport a San Domenico”, incontri di calcio a cinque e basket (tornei che si ripeteranno anche nei fine settimana del 2 e 3 e 8, 9 e 10 dicembre). Domenica 26, in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne si terrà una corsa podistica femminile organizzata da CSI e Podistica UP Policiano: partenza ed arrivo a San Domenico. Sempre nello stesso fine settimana, sabato 25 le sale di Casa Thevenin ospiteranno invece i più piccoli ai quali è dedicato l'evento “I nonni raccontano”, appuntamento con le storie narrate dagli attori della compagnia Il Polvarone (che verrà replicato l'8, 16 e 17 dicembre); due gli appuntamenti, alle 16:30 e alle 18:00. Domenica 26 sempre per i bambini sarà protagonista la Banda dei Piccoli Chef. Il 2 e 3 dicembre, fine settimana della Fiera Antiquaria i cui banchi animeranno anche via Ricasoli, via Sassoverde e Piazza San Domenico, ancora a Casa Thevenin si alterneranno gli appuntamenti con gli spettacoli di magia di Deni Magic, con il Barber College curato da Alessio Ginestrini (che verrà riproposto anche il 9 e 30 dicembre), e con il laboratorio dei Focolarini che creeranno e proporranno oggetti natalizi. Sabato 9 e domenica 10 dicembre dedicato ai bambini lo spettacolo di Burattini Ferrajolo e una caccia al tesoro organizzata in collaborazione con il CSI. Il weekend del 16 e 17 dicembre prevede sabato la replica della caccia al tesoro e domenica la camminata per Casa Thevenin organizzata da CamminFacendo e CSI e la consegna dei doni ai bambini dei Babbi Natale rock in sella alle mitiche Harley Davidson. Ma non sarà questa la sola occasione in cui i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale che farà tappa anche a San Domenico durante tutti i fine settimana. Durante l'intero periodo natalizio la Basilica di San Domenico ospiterà una serie di concerti corali. Sabato 2 dicembre alle ore 18:00 l'Insieme Vocale Tourdion diretto da Stefania Barberi proporrà “Un Canto per il Thevenin”. Sabato 9 sempre alle ore 18:00 il coro Kastalia e Eva Ensemble si esibiranno in “Veni Domine” e venerdì 22 è in programma un concerto organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo. Infine domenica 7 gennaio il concerto “Vidimus Stellam” del coro Vocinsieme APS. Nel programma di Natale a Casa Thevenin spazio anche per il teatro. Sabato 9 e domenica 10 dicembre alle 17:30 al teatro Bicchieraia doppio appuntamento con la compagnia Il Polvarone e la commedia “Brigitta dammi un bacino”. Inoltre sabato 9 al Teatro Petrarca appuntamento con il 4° Festival della Magia Città di Arezzo alle 17:30 e in replica alle ore 21:00.