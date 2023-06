Musica, arte, teatro, presentazione di libri per Montevarchi Estate

Arezzo, 13 giugno 2023 – Musica, arte, teatro, presentazione di libri e tanto altro: un ampio cartellone di eventi accompagnerà l’estate 2023 dei montevarchini (e non solo). Si tratta di una serie di appuntamenti organizzati dal Comune di Montevarchi, in collaborazione con vari partners, per vivere la città anche nei mesi estivi, da giugno fino a ferragosto.

Da piazza Varchi a via dei Musei, da piazza Vittorio Veneto all’Anfiteatro della Ginestra passando per piazza Marchesi, villa Masini, Levane e Moncioni: tanti i luoghi che saranno animati dagli eventi in programma tutti da vivere.

Si parte da piazza Varchi con il concerto R.i.s.v.a. in musica che si terrà sabato 17 giugno e vedrà coinvolte 17 scuole del Valdarno che si esibiranno in un ensemble musicale, coro e coro in LIS. A seguire l’esibizione “Io ci provo” dei ragazzi di Music Planet school il 21 giugno. Piazza Varchi farà inoltre da cornice alla commedia brillante “La speranza è l’ultima a morire” a cura della Compagnia N’Icche Posso il 30 giugno. Tutte le iniziative si svolgeranno alle ore 21.00.

Giovedì 29 giugno (dalle ore 19.00) via dei Musei sarà protagonista de “La notte dei tesori”, con aperitivo e visita ai musei cittadini (Museo d’Arte Sacra, Museo Paleontologico e Museo del Cassero). Giovedì 6 e 13 luglio si potrà passeggiare nel centro storico con lo “Sbaracco”, apertura serale dei negozi fino alle 23.30. Entrambe le iniziative sono a cura del Centro Commerciale Naturale.

Il coro Ginestra e dintorni si esibirà mercoledì 5 luglio (ore 21.00) all’Anfiteatro della Ginestra con lo spettacolo “I promessi sposi” mentre il 6 luglio alle 18.00 l’Anfiteatro vedrà la presentazione del libro “Rinascita” di Chiara Rantini.

Piazza Vittorio Veneto è interamente dedicata alla musica con l’iniziativa “C’è musica in piazza” a cura dell’associazione via dei Musei. Ogni venerdì, dal 7 luglio all’11 agosto (ore 21.00), suoneranno dal vivo band per tutti i gusti musicali. Dal 22 al 24 luglio sarà la volta di piazza Marchesi con “Marchesi in festa”, che vedrà il momento clou lunedì 24 con la selezione locale del concorso nazionale “Miss Italia” a cura di Pro Loco Montevarchi.

A Levane dal 21 al 25 luglio si svolgerà la “Festa del Perdono” a cura dell’associazione Io sono Levane mentre Moncioni domenica 6 agosto (ore 6.00) sarà teatro del “Concerto all’alba – saluto al sole”.

Martedì 15 agosto, a Villa Galeffi, il concerto “Piano & Voce” (ore 21.00) concluderà il cartellone estivo.

Di seguito il programma completo delle iniziative:

Sabato 17 giugno, ore 21.00

piazza Varchi

Concerto e coro Risva in musica sotto le stelle

Mercoledì 21 giugno, ore 21.00

piazza Varchi

“Io ci provo”

esibizione dei ragazzi di Music Planet School

Giovedì 29 giugno, dalle ore 19.00

Via dei Musei

“Il giovedì facciamo Centro – La notte dei tesori”

aperitivo e visita ai Musei

a cura del Centro Commerciale naturale – vie di Montevarchi

Venerdì 30 giugno, ore 21.00

piazza Varchi

commedia “ La speranza è l’ultima a morire”

a cura della compagnia N’Icche Posso

Mercoledì 5 luglio, ore 21.00

Anfiteatro alla Ginestra

Spettacolo d’arte varia “ I Promessi Sposi”

a cura del coro Ginestra e Dintorni

Giovedì 6 luglio, ore 18.00

Anfiteatro alla Ginestra

Presentazione del libro “ Rinascita”

Di Chiara Rantini

Giovedì 6 luglio, dalle 18.00

Centro Storico

“ Il giovedì facciamo Centro”

a cura del Centro Commerciale Naturale

“Lo Sbaracco”

Con negozi aperti fino alle 23.30

Venerdì 7 luglio, ore 21.00

piazza Vittorio Veneto

“ C’è musica in piazza”

REVUE Rock Band e DOBO BOYS Pop Band

a cura dell’associazione via dei Musei

Giovedì 13 luglio, dalle 18.00

Centro Storico

“ Il giovedì facciamo Centro”

a cura del Centro Commerciale Naturale

“Lo Sbaracco”

Con negozi aperti fino alle 23.30

Venerdì 14 luglio, ore 21.00

Piazza Vittorio Veneto

“ C’è musica in piazza on every stage”

Tribute Band DIRE STRAITS

A cura dell’associazione Via dei Musei

Venerdì 21 luglio, ore 21.00

Piazza Vittorio Veneto

“ C’è musica in piazza on every stage”

A cura dell’associazione Via dei Musei

FOUR LOWER ANTS ROCK BAND

Da venerdì 21 a martedì 25 luglio

Levane

“ Festa del Perdono a Levane”

A cura dell’associazione “Io sono Levane”

Sabato 22, domenica 23, lunedì 24 luglio

Piazza Marchesi

“ Marchesi in festa 2023”

Lunedì 24 luglio

Piazza Marchesi

“ MISS ITALIA”

Selezione locale del concorso nazionale

A cura di Pro Loco Montevarchi

Venerdì 28 luglio, ore 21.00

Piazza Vittorio Veneto

“ C’è musica in piazza”

C’OVER 30 Pop Rock Band

A cura dell’associazione Via dei Musei

Venerdì 4 agosto, ore 21.00

Piazza Vittorio Veneto

“ C’è musica in piazza”

CLAUDIA SALVINI LIVE

A cura dell’associazione Via dei Musei

Domenica 6 agosto, ore 06.00

Moncioni

“ Concerto all’alba – saluto al sole”

Canta Massi Fruchi accompagnato alla chitarra

Da Salvo Falcone e al sassofono da Stefano Bellacci

Venerdì 11 agosto, ore 21.00

Piazza Vittorio Veneto

“ C’è musica in piazza”

alLIGAtori – tribute band Luciano Ligabue

A cura dell’associazione Via dei Musei

Martedì 15 agosto, ore 21.00

Villa Galeffi

“ Concerto Piano & Voce”

Con Heidi Pellegrini al pianoforte

& Massi Fruchi alla voce