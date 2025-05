Mostra sui cammini nel chiostro del Duomo a Sansepolcro

Arezzo, 26 maggio 2025 – Mostra sui cammini nel chiostro del Duomo

Prenderà il via giovedì prossimo 29 maggio, in concomitanza con la manifestazione del “Festival dei Cammini di Francesco”, la mostra fotografica dei Cammini Culturali Europei presso il chiostro della Cattedrale. Evento organizzato dal Comune di Sansepolcro e curato personalmente dal presidente del consiglio comunale di Palazzo delle Laudi, Antonello Antonelli. Ogni fotografia della mostra guida il visitatore in un viaggio virtuale lungo i luoghi percorribili attraverso gli itinerari culturali. L’esposizione rappresenta le aree aderenti alla Federazione Europea dei Cammini di Santiago, di cui il Comune di Sansepolcro è parte integrante. Paesaggi, sentieri, patrimoni culturali e pellegrini provenienti da Polonia, Ucraina, Lituania, Croazia, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo e Italia formano una geografia sacra che è simbolo dell’identità europea. “Un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto” commenta Antonello Antonelli “e alla quale mi sono approcciato con entusiasmo per promuovere e valorizzare i Cammini come riferimento spirituale e di conoscenza di molti territori europei diversi tra loro ma uniti dal desiderio di conoscenza, condivisione e approfondimento spirituale. Per valorizzare anche all’estero il nostro territorio e il Cammino di Francesco c’è bisogno di essere parte integrante di realtà importanti come la Federazione Europea dei Cammini di Santiago, da anni all’avanguardia nell’organizzazione degli itinerari in oggetto. Una iniziativa che accresce le basi per l’amicizia istituzionale e personale con il Governo di Galizia, la regione spagnola con capitale Santiago di Compostela. Vorrei ringraziare per la collaborazione don Giancarlo Rapaccini che ci ospita in Cattedrale. Tutti i miei collaboratori istituzionali, dal sindaco Fabrizio Innocenti col quale ho condiviso l’esperienza a Santiago nel luglio del 2024, all’assessore Francesca Mercati, sino all’Ufficio Cultura del Comune che mi ha affiancato nell’organizzazione. Menzione speciale per due concittadini, Giovanni Tricca e Marco Cestelli, che da anni si impegnano perché anche alle nostre latitudini i Cammini assumano l’importanza che meritano nell’attrarre pellegrini che poi dichiarano amore per le nostre terre e i loro paesaggi, le loro tradizioni religiose, culturali e pure gastronomiche”.