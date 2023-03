Mostra Mercato dell’Artigianato, conto alla rovescia ad Anghiari

Arezzo, 30 marzo 2023 – Manca ormai meno di un mese al grande appuntamento con la 48ª edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, in programma ad Anghiari, in provincia di Arezzo, dal 22 aprile al 1° maggio. La manifestazione è un importante punto di riferimento per il settore e rappresenta da sempre un’occasione di incontro per i numerosi visitatori che, come da tradizione, potranno passeggiare in uno dei Borghi più belli d’Italia, scoprendo le eccellenze dell’artigianato all’interno delle caratteristiche botteghe dislocate nel centro storico.

Dieci giorni dedicati al fatto a mano che vedranno come protagonisti tanti artigiani, provenienti dal territorio e anche dalle regioni limitrofe. Il programma sarà come di consueto scandito da numerose iniziative che accompagneranno espositori e visitatori per l’intera durata della Mostra.

I Mestieri dell’Arte e la presenza del Comune di Gradara

Grande attesa per le eccellenze che caratterizzeranno lo spazio dedicato all’artigianato artistico, nell’esposizione “I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno”. Come sempre in evidenza opere di vario genere: dalla ceramica al ferro battuto, dall’oreficeria all’intaglio del legno, dalla lavorazione del cuoio a quella del vetro, dalle arti figurative al restauro.

La novità principale di questa edizione è rappresentata dalla presenza del Comune di Gradara, in un percorso di riscoperta e di valorizzazione di antichi mestieri e di saperi, ideato in collaborazione con il Comune di Anghiari, il Liceo Artistico Giovagnoli ed il Conservatorio di musica di Vicenza. Sarà una bella opportunità per mettere in evidenza la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale immateriale di questo splendido borgo, tramite giochi storici e artigianato artistico, tra medioevo e rinascimento: arte calligrafica e scrittura amanuense, liuteria storica e tessitoria.

Le iniziative in programma

23 e 24 aprile: “gioco storico e didattica ludica della storia”, a cura dei servizi educativi di Gradara Innova s.r.l. con Ceramiche Pompucci.

23 aprile: alle ore 17:30 nella Sala del Consiglio di Palazzo Pretorio “Nelle mani tornate sapienti – il futuro del Made in Italy” con la presenza di Gabriele Centazzo, imprenditore e designer, fondatore e presidente emerito di Valcucine.

25, 29 e 30 aprile: “liuteria e tessitoria storica”, con visita ai laboratori del Liceo Artistico Giovagnoli

30 aprile e 1° maggio: “arte calligrafica e scrittura amanuense”, a cura di Scritto a Mano - scriptorium amanuense di Stefano Gelao.

30 aprile: presenza in paese di una rappresentanza delle Associazioni Storiche Corte Malatestiana e Corpo di Guardia di Gradara

30 aprile appuntamento musicale con la jazz band romana “A Momentary Lapse Of Happiness”

Nei giorni festivi “Music Fest”, a cura di Mearevolution(ae), musica e relax presso la Piazzetta del Poggiolino.

Visite guidate nel centro storico organizzate in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari e appuntamenti al Teatro di Anghiari il 22 aprile e il 30 aprile (info nel sito del Teatro di Anghiari).

Tante le iniziative previste che renderanno ancora più intensa questa edizione numero 48 della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. Anghiari si prepara ad accogliere espositori e visitatori per vivere quel meraviglioso clima che da sempre caratterizza l’evento. Appuntamento da non perdere quindi, dal 22 aprile al 1° maggio, per gustare le eccellenze dell’Artigianato e dell’Arte in uno dei Borghi più belli d’Italia.

Gli orari delle botteghe artigiane

Confermati gli orari di apertura delle botteghe artigiane: nei prefestivi e festivi dalle 10:00 alle 19:30, nei feriali dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

Gli organizzatori della Mostra

La manifestazione è organizzata dall’Ente Mostra Valtiberina Toscana, in collaborazione con Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Regione Toscana, CNA Arezzo, Confartigianato Arezzo, Provincia di Arezzo, Comune di Anghiari, Associazione Pro-Anghiari e Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo.