Monteriggioni di torri si corona Tuffo negli usi e costumi medievali

di Fabrizio Calabrese

MONTERIGGIONI (Siena)

Al via la Festa Medievale Monteriggioni di torri si corona, in programma da oggi a domenica 9 luglio nel noto borgo senese. Per la sua trentesima edizione torna con un pieno di novità nel segno della condivisione. Grande è l’attesa per questa sera, con il banchetto medievale, da intendere come un prologo al fine settimana. La Festa, poi, proseguirà da domani fino a domenica. Dal pomeriggio fino a tarda sera vi saranno continui spettacoli di piazza e di strada, sfilate in abiti medievali, rievocazioni storiche e di antichi mestieri. Inoltre, si esibiranno artisti itineranti per tutte le vie e piazze del Castello. Le giornate si articoleranno tra decine di eventi per concludere con i fuochi artificiali e il concerto de La Giostra.

Nuovi gli abiti storici da indossare mentre il manifesto della Festa per la prima volta è stato affidato a un grande autore: Milo Manara.

"La Festa Medievale fa parte della vita della nostra comunità ed è diventata parte della nostra identità culturale – afferma il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini – Oggi è un evento rinomato in tutta Italia e anche all’estero, ma è soprattutto la festa della nostra comunità, di ognuno di noi. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di celebrarne la trentesima edizione rendendo gratuito l’ingresso per i residenti del nostro Comune. Nel corso del tempo la Festa si è evoluta e trasformata senza però cambiare mai la sua essenza e il suo spirito popolare, con un occhio rivolto alla ricerca storica e con l’altro all’intrattenimento di tutti i partecipanti, dagli adulti ai bambini".

Tra le novità, la durata di un solo fine settimana lungo con la tradizionale cena-spettacolo del giovedì e dei tre giorni seguenti di Festa. Il prezzo del biglietto sarà popolare, attestandosi a 5 euro per i non residenti, permettendo così anche alle famiglie numerose di non essere penalizzate. I residenti, invece, potranno entrare gratuitamente mostrando la carta d’identità. In tema di proposte culinarie è stata realizzata e condivisa una raccolta di pietanze tratte da ricettari di fine XIII-XV secolo. Le associazioni si atterranno rigorosamente a esse, e peraltro, hanno già scelto un piatto che sarà oggetto di giudizio da parte di una giuria di esperti. È stato istituito il premio La XV torre per la migliore proposta filologica composta da cibo e allestimento. Il tutto a cura del Comune e numerose associazioni locali. Tutti i dettagli sul sito web monteriggionimedievale.com.