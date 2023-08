Miss Italia e Miss Miluna Toscana a Poppi

Arezo, 9 agosot 2023 – Giovedi’ 10 agosto Poppi ospita la prima finale regionale dei titoli satellite e precisamente la finale regionale di Miss Miluna Toscana 2023 dell’84esima edizione del concorso di Miss Italia.

La manifestazione che si svolgera’ in piazza della Repubblica, sara’organizzata dalla Scuderia Etruria Racing e da Tuscany Sport Service con il patrocinio del comune di Poppi e il contributo di sponsor locali.

La vincitrice di Miss Miluna Toscana accedera’ di diritto oltre che alla finale regionale di miss Toscana 2023 in programma per mercoledi’ 30 agosto a Castelfiorentino (FI) anche alle pre-finali nazionali di Miss Italia.

Si inizierà alle ore 21,30, con le splendide miss finaliste regionali, provenienti da varie localita’della Toscana che saranno presentate da una voce storica del concorso come Gaetano Gennai. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico sarà eletta la vincitrice. Le concorrenti sfileranno prima in abito e successivamente con il classico body dello sponsor .

Ad occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni 2023 di “Miss Toscana” come avviene ormai da oltre 40 anni sara’ Gerry Stefanelli dell’agenzia “Syriostar”di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana, la buona riuscita del concorso sarà garantita dal lavoro sempre attento e professionale di Giovanni Rastrelli e Stefano Petruzzi per la collaborazione alla manifestazione da parte dell’agenzia Vegastar di Pistoia.

Per le ragazze che vi parteciperanno sarà un cammino lungo ed interessante, ricco di spunti e di motivazioni xche’ si confronteranno non soltanto a colpi di bellezza ma anche di eleganza ,simpatia e di voglia di emergere.