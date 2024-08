Arezzo, 1 agosto 2024 – Mignano, la bellissima frazione del Comune di Pieve Santo Stefano, lungo il cammino di Francesco, riprende vita il 2 e 4 agosto con due eventi di rilievo, organizzati dalla neonata associazione "Crescita Mignano" in collaborazione con la Proloco di Pieve, il Centro della Civiltà contadina "Dina Dini" e il patrocinio del Comune di Pieve Santo Stefano.

Venerdi 2 Agosto alle 19, "sul far della sera", nella piazzetta di Sant'Andrea a Mignano si terrà il concerto di musica medievale "per du' viole da gamba" eseguito dal gruppo "UMBRA LUCIS", durante l'evento anche un aperitivo di benvenuto, con ingresso a libera offerta.

Domenica 4 sarà la volta della FESTA CONTADINA, che vedrà il borgo di Mignano al centro dell'attenzione per tutta la giornata.

La mattina alle 8 partenza della camminata organizzata dai "camminatori pievani" alla scoperta del territorio attorno a Mignano. dalle 12.30 "se principia a mangiare, e se continua fino alle 20.30". Alle 16 apertura del centro rurale educativo, alle 17 "s'arpianta il nocio" con il supporto del Corpo dei Carabinieri forestali, alle 18 " se canta col coro folk di Caprese, se gioca, se ruzza e se mentovano le vecchie storie". Al termine, alle 22.30 "S'arvà a contar le stelle (che l'anno scorso fu bello)" . Come si può capire anche dal linguaggio dialettale del programma sarà un evento veramente originale.

Una splendida giornata all'aria aperta in un luogo stupendo, oggetto di un progetto di recupero che, oltre al grandissimo ed insostituibile impegno di privati e associazioni locali, ha già ottenuto tramite il Comune di Pieve Santo Stefano, un finanziamento PNRR da 180000 per la sistemazione della piazzetta, per il quale sono in corso le procedure di aggiudicazione dei lavori.

Insomma, una giornata al fresco di Mignano respirando un'aria d'altri tempi in un contesto unico, da non perdere.