Arezzo, 8 aprile 2025 – Dal 13 aprile all’11 maggio 2025 il Museo della Fraternita dei Laici ospita Metamorfosi di stelle e mondi interiori la personale di Laura Davitti.

La mostra presenta i recenti acquerelli chinati dell’artista savinese che affrontano la tematica della Metamorfosi e quindi del cambiamento, trasformazione interiore, cicli del tempo, ma anche sulla conoscenza dell’universo, stelle e costellazioni.

La Metamorfosi può essere quella del bruco che diventa farfalla ma esiste anche la Metamorfosi Stellare che ci ricorda come la vita sia transitoria ma che non termina mai del tutto perché la materia e l’energia sono in continua trasformazione.

La mostra sarà ospitata in Sala Pieve all’interno del percorso museale e sarà visibile tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 18:00.

Per Domenica 13 aprile alle ore 16:00 è prevista l’inaugurazione, alla presenza dell’artista, con brindisi finale, a ingresso libero.

Per tutti gli altri giorni sarà possibile visitare la mostra tramite il biglietto museale.