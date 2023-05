Mercatino in concerto, maratona Calcit al Circolo Artistico

Arezzo, 16 maggio 2023 – Fino al 21 maggio appuntamento con il Mercatino in concerto, la 29esima rassegna musicale abbinata al 21esimo concorso musicale Calcit “Gianfranco Barulli” fondatore del comitato nel 1978, in programma dal 25 al 28 maggio alla Casa della Musica di Arezzo, al Circolo Artistico e al Teatro Petrarca, dove è in programma il gran finale domenica 28 maggio nel corso di una giornata full-time. L’evento è stato presentato da Greta Palazzini direttrice artistica, Giancarlo Sassoli presidente del Calcit, Carmelo Giallombardo direttore dell’orchestra sinfonica del Calcit composta da 40 elementi e Federico Mauro presidente di Toscanabile. Saranno proprio Giallombardo e l’orchestra i protagonisti al Petrarca con il concerto che dalle 19 prevede musiche di Chopin e Haydn. Palazzini e Sassoli hanno ringraziato insegnanti e studenti «che anche quest’anno portano i numeri dell’evento a quote importanti con circa 400 iscritti» e ricordato come «i giovani musicisti mettano a disposizione le loro capacità non solo per il piacere di chi ascolta ma anche per aiutare il Calcit.La raccolta fondi sostiene il progetto Scudo, servizio di cure oncologiche domiciliari». E a proposito di fondi, quanto finora raccolto arriva a 4.400 euro. Toscanabile coinvolta con la visita guidata a palazzo Guicciardi in programma domenica 21 maggio alle 15,30 ha ricordato l’obiettivo dell’associazione: «inclusione e integrazione delle persone con diverse abilità». Per il concorso “Barulli” non mancherà la competizione con la giuria, presieduta da Claudio Santori, a stilare graduatorie, tra i premi il Città di Arezzo offerto dal Comune, una scultura di Alessandro Marrone, un abbonamento a teatro. Il programma prevede martedì 16 alle 21 al Circolo Artistico, di Corso Italia l’esibizione del soprano Elisabetta Materazzi con Anna Liberatori al pianoforte. Mercoledì 17 maggio alle 21 sempre al Circolo Artistico c’è L’innominato racconta “La vera storia del Calcit” inedito di Cinzia Della Ciana scrittrice con il soprano Gaia Matteini e il Coro Symphonia. Giovedì 18 alle 21 al Circolo Artistico, va in scena il Trio Controtempo con Leonora Baldelli al pianoforte, il soprano Gaia Matteini ed Elisa Pieschi al violoncello. Venerdì 19 alle 21 al Circolo Artistico, musica col soprano Stella Peruzzi, il baritono Andrea Sari, al pianoforte Giulio Camaiti e l’insieme Vocale Tourdion diretto da Stefania Barberi.

Domenica 21 maggio alle 17 al Circolo Artistico, Cover teatrale musicale de “El Portava i scarp del tennis” Enzo Jannacci – 1964 con Marino Filippo Arrigoni, Francesco Ercolani e Alberto Diamanti. Alle 15:30 Guida a Palazzo Guicciardi in collaborazione con Toscanabile. Domenica 28 maggio alle 15 al Teatro Petrarca c’è la Finale del 21° Concorso Calcit “Gianfranco Barulli”, direttore Artistico M° Greta Palazzini,, Presidente della Commissione Claudio Santori, alle 19 appuntamento con il concerto dell’Orchestra Sinfonica edel Calcit diretta dal maestro Carmelo Giallombardo con musiche di Chopin e Hyden, al pianoforte il 1°Premio Assoluto del 20 ° Concorso

Emanuele Aaltamura. Alle 17 sarà assegnato il sesto premio “Città di Arezzo” offerto dall’ Amministrazione Comunale, Presidente della Commissione Paola Butali.