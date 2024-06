Mengo Music Fest, dal 9 al 13 luglio il ventesimo compleanno

Arezzo, 26 giugno 2024 – MEN/GO MUSIC FEST è pronto a tornare con una nuova edizione e a festeggiare il suo ventesimo compleanno in grande stile: dal 9 al 13 luglio - sempre a ingresso gratuito - la splendida cornice di Parco il Prato ad Arezzo, ospiterà quello che ormai da vent’anni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo. La line-up completa del Festival comprende più di trenta artisti che si alterneranno sul palco.

Partenza esplosiva martedì 9 luglio con OVERA, VENERE GOMMOSA, COCA PUMA, CACAO MENTAL, AFRICA UNITE, SUD SOUND SYSTEM. Mercoledì 10 luglio sarà la volta di NOVELLA, MILLEALICE, LAMANTE, MARTA DEL GRANDI, ELE A, ROSE VILLAIN; giovedì 11 luglio saliranno sul palco CAPALEO, FRAMBO X SCICCHI, VISCONTI, IL MAGO DEL GELATO, THRU COLLECTED, MACE; venerdì 12 luglio toccherà a BARKEE BAY, SANTAMAREA, BIRTHH, STUDIO MURENA, MURA MASA DJSET, JOHN TALABOT (dj set) e la serata conclusiva di sabato 13 luglio chiuderanno in bellezza RONDINE, GAIA MORELLI, BLUEM, SARAFINE, DARGEN D'AMICO, OKGIORGIO DJSET, COSMO, KLANG CLUB (djset aftershow). Un evento speciale chiuderà la settimana: domenica 14 luglio all'alba PAOLO BENVEGNÙ si esibirà in Fortezza Medicea per una performance magica.

Una line-up come sempre eclettica ed estremamente contemporanea, quella di MEN/GO MUSIC FEST 2024, che accoglie alcuni dei tour più attesi dell’estate e offre uno spaccato accurato e ricercato della scena musicale attuale.

Dopo i grandi numeri dello scorso anno, cresce l’attesa per questa 20sima edizione di MEN/GO MUSIC FEST. Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena attuale, MEN/GO MUSIC FEST è diventato negli anni, con la collaborazione alle Istituzioni, partner e sponsor dell’evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.

MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il patrocinio, contributo e collaborazione organizzativa dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, patrocinio e contributo di Regione Toscana, patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della Toscana, collaborazione e il sostegno di Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d'Arezzo. Main Sponsor dell’evento sono ESTRA, UNOAERRE, ATAM, KOZEL, CMG GERVASI.

Così commenta Paco Mengozzi, direttore artistico del Festival: “È una grande soddisfazione per me, per noi , per l'organizzazione, arrivare a presentare la 20sima edizione del MEN/GO Festival.

È un traguardo importante per la manifestazione che ogni anno prosegue nel suo percorso di crescita , di sviluppo di artisti emergenti e giovani talenti locali affiancati ad artisti di fama nazionale e internazionale. Anche quest'anno la logica della ventesima edizione si basa su questo, con la volontà di presentare una grande festa per il raggiungimento di questo traguardo. Si spazierà da Dargen D'amico a Rose Villain fino ai grandi nomi internazionali come Mura Masa, John Talabot. Dalle serate dedicate agli anni '90, a Africa United con i Sud Sound System a tantissima qualità delle proposte di giovani in grande crescita come Ele A, Thru Collected, Sarafine, Birthh, Marta del Grandi e tanti altri, fino ai grandi nomi della proposta musicale italiana come Cosmom, Mace… quindi ci sarà una grande varietà per cinque serate gratuite che culminerà con la ciliegina sulla torta finale, il concerto all'alba di Paolo Benvegnù in fortezza medicea a chiudere questa edizione importante per il traguardo raggiunto. Un grande ringraziamento va alla regione Toscana e al consiglio regionale per il patrocinio, il contributo ed il supporto alla manifestazione che ogni anno si rinnovano permettendoci di lavorare sulla proposta artistica del festival”.

A lui fa eco Antonio Mazzeo, Presidente Consiglio Regionale della Toscana: “Si tratta di un’edizione importante, la ventesima, ed è la dimostrazione che questo è uno dei Festival più importanti del Paese”. Le parole del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha aperto la conferenza stampa. “Tutto nasce da un gruppo di ragazzi che hanno voluto osare, andare oltre, e cercare di proporre musica di frontiera - ha proseguito il presidente Mazzeo - e oggi quell’idea si è realizzata in un luogo in cui tante ragazze e tanti ragazzi da tutta Italia si incontrano. Si tratta di uno spazio di socialità molto bello dove si costruisce il futuro e dove si raccolgono le migliori energie. È un evento importante, unico nel suo genere, e noi siamo felici e orgogliosi come Consiglio regionale di dare il nostro contributo”.

E si aggiunge anche Lucia De Robertis, Consigliera Regionale della Toscana: “Io ho vissuto tutte e venti le edizioni del Festival - racconta Lucia De Robertis consigliera regionale rappresentante del territorio e presidente della commissione Ambiente e territorio – ed è una bellissima occasione per venire a conoscere Arezzo”. “Il mio ringraziamento - ha proseguito Lucia De Robertis - va agli organizzatori e a tutti i volontari, ma un grazie va anche ai tanti ragazzi che vivono il Festival e aspettano con trepidazione il programma per scegliere a quale serata partecipare. È una manifestazione molto sentita e siamo orgogliosi di presentarla in Consiglio regionale”.