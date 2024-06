Memorial Bruno Beatrice: dodicesima edizione

Arezzo, 11 giugno 2024 – Dodicesima edizione del Memorial Bruno Beatrice. L’assessore allo sport Federico Scapecchi ha presentato l’evento assieme ad Alessandro Beatrice, il figlio del calciatore degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta di Solbiatese, Arezzo, Ternata, Fiorentina, Cesena, Taranto, Siena e Montevarchi, al delegato provinciale del Coni Alberto Melis e a Maurizio Roveri della Aps Colle del Pionta. Appuntamento sabato 15 e domenica 16 giugno.

“La passione che ogni anno mostrano i familiari – ha ricordato Federico Scapecchi – si abbina a motivi di solidarietà e alla testimonianza dei sani valori dello sport. Il Comune patrocina e offre un contributo a un grande classico di inizio estate, in un palcoscenico adeguato: lo stadio Città di Arezzo”.

“Abbiamo raggiunto – ha confermato Alessandro Beatrice – il nostro obiettivo: 16 squadre iscritte di cui 10 composte da giovani di età compresa tra i 18 e 23 anni. Questo permette di veicolare un messaggio importante per le generazioni del futuro: no al doping ma credere nelle capacità personali e nel proprio percorso evitando le scorciatoie”.

Alberto Melis: “la famiglia del Coni si rallegra innanzitutto per la partecipazione che testimonia come questo sia diventato un appuntamento atteso, nel nome di un atleta del passato il cui ricordo permette di guardare allo sport in termini d’inclusione e come ambito di correttezza”.

Maurizio Roveri dell’Associazione Colle del Pionta: “il nostro fiore all’occhiello è la squadra di calcetto dei pazienti della Servizio salute mentale. Così, abbiamo riunito ex glorie del calcio, educatori, volontari, infermieri e soprattutto ragazzi speciali e tutti insieme daremo il via al memorial regalando un’emozione particolare”.

E veniamo proprio al programma: come accennato, “Segna e Sogna”, la partita organizzata grazie all’Associazione Colle del Pionta, aprirà le danze sabato 15 giugno alle 14 dopo di che comincerà il torneo vero e proprio con partite in contemporanea allo stadio e al campo Lebole.

Le 16 squadre iscritte si sfideranno in un tempo unico di 25 minuti. La domenica, una partitella tra ex calciatori e la squadra dei consiglieri comunali di mister Egiziano Andreani farà da apripista a semifinali e finale. Tutto a ingresso libero.