Arezzo, 24 giugno 2025 – Incontri letterari a “Certe Notti – Festival di San Domenico”

“Le radici della speranza”: il 5 luglio la presentazione del libro di Jessica Sgrevi nel giardino di Casa Thevenin

Un appuntamento di grande intensità emotiva e di forte impatto sociale, un momento di confronto autentico e partecipazione quello che si terrà sabato 5 luglio alle ore 18:30 nel giardino di Casa Thevenin, in occasione della presentazione del libro “Le radici della speranza” di Jessica Sgrevi, evento compreso nel programma di “Certe Notti – San Domenico Festival”, iniziativa estiva organizzata da Casa Thevenin dal 30 giugno al 6 luglio.

“Le radici della speranza” (Fruska editore) è un'opera intensa, nata dall'esperienza personale dell'autrice, ex ospite di Casa Thevenin, che ha saputo trasformare il proprio vissuto in un potente racconto di rinascita e consapevolezza. Attraverso queste pagine, Jessica Sgrevi ripercorre la propria storia intrecciata a dinamiche familiari complesse, momenti difficili, sogni infranti e poi ricostruiti. Una testimonianza autentica e coraggiosa, capace di offrire uno spunto di riflessione profonda su cosa significava cadere e avere la forza di rialzarsi, un'occasione speciale per ascoltare dalla viva voce dell'autrice le motivazioni che l'hanno spinto a condividere la propria storia e per riflettere su tematiche cruciali come la resilienza, il riscatto e il valore della comunità.

Alla presentazione, che sarà condotta dalla giornalista Ilaria Vanni, interverranno Sandro Sarri, presidente di Casa Thevenin, e Valentina Romanelli, direttrice dell'istituto, che hanno sostenuto e accompagnato la realizzazione del libro, acquistabile durante la serata presso il desk libreria curata dalla casa editrice Fruska. Alla presentazione del libro seguirà un aperitivo in piazza San Domenico.