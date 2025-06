Arezzo, 24 giugno 2025 – Via Vittorio Veneto summer night: sabato 28 giugno Dalle ore 18 fino a mezzanotte shopping, balli, musica, aperitivi, cene a cielo aperto.

Tutto pronto per la festa dell'estate a Saione. Ecco la prima edizione di via Vittorio Veneto Summer night. Sabato 28 giugno negozi aperti fino a mezzanotte con shopping, balli, musica, aperitivi, cene a cielo aperto e tanto divertimento. Il taglio del nastro è previsto per le ore 18 per poi dare il via all''evento organizzata da Confesercenti Arezzo, in collaborazione con i commercianti di Via Vittorio Veneto, grazie al patrocinato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena e dal Comune di Arezzo, al contributo di Estra main partner e delle concessionarie Giovanili Auto e International Motors.

Sabato quindi l'arteria commerciale si trasformerà in una isola pedonale con i negozi, bar e ristoranti della zona protagonisti della loro festa. Fino a mezzanotte, shopping, aperitivi, cene con tavoli all'aperto, balli, musica e spettacoli per i bambini e le famiglie oltre ai mercatini delle opere dell'ingegno. Una grande festa di strada con le esibizioni della scuola di ballo liscio, caraibico Danz'Oasi, della scuola di ballo caraibico e di gruppo Manuel Accademy, della scuola di ballo argentino Oblivion Tango e gli spettacoli della scuola di danza aerea e circo “Team Cerchio Aereo” in collaborazione con la scuola di circo Sottosopra. Attesa l'esibizione della Band 23 con il concerto live delle cover di Vasco Rossi, Ligabue e Negrita. Ad intrattenere i più piccoli saranno gli spettacoli le animazioni di danza aerea e ci sarà l'area bambini allestita con gonfiabili e attività di truccabimbi e laboratori per bambini a cura della Banda dei Piccoli Chef di Barbara Lapini. Ed a scopo di prevenzione per promuovere corretti stili di vita tra i giovani ci saranno gli operatori di strada e i peer educator dell'associazione Dog (Dentro l'orizzonte Giovanile) per sensibilizzare sul tema del rispetto del sano divertimento.