Masterclass di alto perfezionamento pianistico con la Dima

Arezzo, 30 marzo 2023 – Con il concerto degli allievi del corso di alto perfezionamento d’interpretazione pianistica tenuto dal M° Luigi Tanganelli, si concluderanno le masterclass organizzate dall’Associazione Culturale D.I.M.A.

Le lezioni con il M° TANGANELLI, docente al Conservatorio Statale di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, riprenderanno sabato 1 e domenica 2 aprile, p.v., dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso Casa Petrarca, sede dell’Associazione, in via dell’Orto 30 ad Arezzo. Un’opportunità per approfondire la tecnica, la prassi esecutiva e interpretativa al pianoforte, aperta ad allievi e pubblico.

A seguire, domenica 2 aprile dalle ore 17.30, il concerto degli allievi concluderà il corso di alto perfezionamento.