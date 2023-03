Masterclass di alto perfezionamento pianistico con la Dima

piano

Arezzo, 23 marzo 2023 – Per il secondo anno consecutivo l’Associazione Culturale Dima ospita il corso di alto perfezionamento d’interpretazione pianistica. Un’opportunità per approfondire la tecnica, la prassi esecutiva e interpretativa al pianoforte, aperta ad allievi e pubblico. Le lezioni saranno tenute dal Maestro Luigi Tanganelli, docente al Conservatorio Statale di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, per due fine settimana: oggi sabato 25 e domani domenica 26 marzo, poi sabato 1 e domenica 2 aprile prossimi, dalle ore 10 alle ore 18.30, presso Casa Petrarca, sede dell’Associazione, in via dell’Orto 30 ad Arezzo. “Con il maestro Tanganelli c’è una storia che viene da lontano - afferma Giorgio Albiani, direttore artistico di Dima - una collaborazione che ci ha visto insieme all’interno di importanti istituzioni italiane di alta formazione, di collaborazioni concertistiche e didattiche. Questo mi ha permesso di apprezzare le doti di un grande maestro e di profonda umanità, con una visione della musica che affondando le radici nel passato si proietta nel futuro. Un’offerta formativa ricchissima per gli allievi che parteciperanno”.

A concludere gli incontri sarà il concerto degli allievi della masterclass, domenica 2 aprile alle ore 18. Luigi Tanganelli, si è diplomato in pianoforte con Menzione Speciale, sotto la guida del Maestro Ennio Pastorino. E’ invitato a tenere Master Classes nei Conservatori di Musica e corsi di perfezionamento in varie città italiane, per la University of Houston e per la Fondazione Musicale Showa in Giappone, è nominato in giuria di importanti concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Per informazioni: 377.2994923 h15.30 – [email protected]