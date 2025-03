Arezzo, 24 marzo 2025 – Martedì 25 marzo l’Accademia della Crusca celebra il Dantedì, la giornata nazionale che dal 2020 è dedicata a Dante Alighieri e alla sua opera.

La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, ed è l’occasione per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con tante iniziative organizzate da scuole, studenti e istituzioni.

Il Dantedì si avvicina e il Centro Multimediale Dantesco, all’interno del Palagio Fiorentino di Stia, è pronto ad accogliere studenti, insegnanti e famiglie per una settimana speciale dedicata a Dante Alighieri.

Da martedì 25 a venerdì 28 marzo sono in programma numerose attività didattiche per le scuole con tante classi del Casentino che parteciperanno ai percorsi educativi su Dante e la sua opera, vivendo un’esperienza coinvolgente tra storia, letteratura e teatralità.

L’edizione 2025 avrà una grande novità: l’apertura anche alle famiglie con un evento speciale previsto per sabato 29 marzo alle ore 16.00. In questa occasione verrà proposta una suggestiva lettura teatralizzata del libro "Estate 1944. Un bambino e la guerra" di Riccardo Mela, edito da Fruska. L’ingresso sarà gratuito.

Il Centro Multimediale Dantesco di Pratovecchio Stia continua a essere un punto di riferimento per studenti e appassionati di Dante. Negli ultimi mesi, numerose scolaresche hanno visitato il museo, partecipando alle attività didattiche proposte. Tra queste, tornano, dopo essere stati in visita lo scorso anno scolastico, gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Rassina che hanno recentemente preso parte di nuovo ai percorsi educativi, dimostrando grande interesse e coinvolgimento.

L’interesse per il Centro Multimediale Dantesco cresce anche a livello internazionale. Tra i gruppi accolti, si segnalano gli studenti della Fondazione Konrad Adenauer, accompagnati da Barbara De Mars.Questi visitatori, accomunati dalla passione per la letteratura, hanno particolarmente apprezzato la visita guidata in lingua inglese condotta da Caterina Zaru, presidente della Cooperativa Trame di Cultura, che gestisce il Centro Multimediale Dantesco.

Dopo ogni visita, arricchita da letture teatralizzate della Divina Commedia, i partecipanti si soffermano nelle sale del Castello del Palagio per condividere impressioni e riflessioni.

L’ottimo lavoro degli Amici di Dante in Casentino, guidati da Riccardo Starnotti, ha contribuito ad aumentare il numero di studenti e visitatori, con molte altre classi già prenotate per i mesi di marzo e aprile.

Guardando al futuro, il Palagio Dantesco ha già in programma una serie di visite guidate estive, con appuntamenti settimanali per scoprire i luoghi danteschi del Casentino. Un’occasione unica per accogliere turisti e abitanti locali alla scoperta del legame tra Dante e questo straordinario territorio.