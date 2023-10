Ai Gigli arrivano i protagonisti di ‘Mare Fuori’. Come prenotare

Campi Bisenzio, 10 ottobre 2023 – Ai Gigli la ‘prima’ toscana di ‘Mare Fuori’. La serie Rai dei record tornerà sul piccolo schermo (Raiplay e Raidue) a febbraio 2024 con l’attesissima quarta stagione. Ma per i fan l’attesa è ricca di opportunità per scoprire qualcosa in più sulle nuove puntate e per conoscere i protagonisti.

I primi due episodi della nuova stagione della serie coprodotta da Rai Fiction e Picomedia, saranno presentati in anteprima dalla Festa del Cinema di Roma e da Alice nella città (dal 19 al 28 ottobre): sul red carpet, i protagonisti della fiction che narra le vicende dei detenuti e del personale dell'immaginario Ipm di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida.

E proprio nei giorni della Festa del cinema, i ragazzi arriveranno per la prima volta anche in Toscana: venerdì 20 ottobre (ore 17) ben tre protagonisti saranno al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (piazza esterna di Corte Tonda) per incontrare i fan.

Ma chi sono i tre beniamini pronti a incontrare il pubblico toscano? L’educatore Beppe Romano, Carmela e Milos ovvero gli attori Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino e Antonio D'Aquino.

Chi sono gli ospiti de I Gigli

Beppe è l’educatore dell’Ipm, un uomo comprensivo e generoso che proviene da una ricca famiglia proprietaria di una grande azienda di cui, per scelta, ha deciso di non far parte, non essendo mai stato interessato al mero profitto: l'unica cosa che davvero lo rende felice è occuparsi di filantropia. Nel corso della storia scopre di essere il padre biologico di Kubra, una delle detenute.

Carmela è la giovane moglie del ‘cattivo’ Edoardo e madre di suo figlio Ciro, chiamato così in onore dell'amico ucciso. La ragazza viene accolta nella famiglia Ricci dopo aver abbandonato la propria casa a seguito del tentativo del padre di abusare di lei, dal quale venne salvata dall'intervento di Ciro Ricci e dello stesso Edoardo. Di fatto, pur essendo coinvolta nell'ambiente della camorra, non è uno stile di vita che ama totalmente. È la migliore amica di Rosa, che considera al pari di una sorella, ma la forte amicizia tra le due ragazze rischia di sgretolarsi quando Carmela scopre con delusione e grande sconvolgimento che a commissionare il tentato omicidio del marito è stato proprio il padre di Rosa, don Salvatore.

Milos un ragazzo sinti, membro della banda di Ciro, che si limita più che altro a eseguire gli ordini che gli vengono impartiti senza obiettare. Segretamente omosessuale, è legato da un rapporto speciale ad una donna transgender di nome Luna, che considera come una sorella e, infatti, è proprio per lei che finisce all’Ipm addossandosi la colpa di un omicidio da lei commesso. In carcere conosce Luigi, dal quale si sente fortemente attratto.

Come partecipare all’evento de I Gigli

Per partecipare all’evento ‘Meet&Greet’ de I Gigli è necessario prenotare un pass gratuito che dà diritto all'accesso al palco e a una sola foto. Per ogni pass possono accedere un massimo di tre persone: un adulto accompagnatore e 2 minori. Pass limitati e disponibili a partire dalle ore 15 di oggi, martedì 10 ottobre, su questo sito: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mare-fuori-meetgreet-cc-i-gigli-campi-bisenzio-fi-732825870907