Marciano della Chiana rivive il 1554 con la rievocazione della presa del castello

Arezzo, 29 aprile 2025 – Tre giornate immerse nella storia con la rievocazione della presa del castello di Marciano della Chiana. I vicoli e le piazze del borgo della Valdichiana permetteranno di tornare nel lontano 1554 con la fedele ricostruzione di scene e ambientazioni di vita civile e militare tra il mercato rinascimentale, l’arruolamento dei mercenari, l’addestramento dei picchieri e della fanteria, le esercitazioni di tiro degli archibugieri, le danze rinascimentali e, soprattutto, la messa in scena dello scontro tra l’esercito fiorentino e l’esercito senese. L’evento, in programma da venerdì 2 a domenica 4 maggio con ingresso libero e gratuito, è organizzato dall’associazione culturale Scannagallo con i patrocini della Regione Toscana e dei Comuni di Marciano della Chiana e di Foiano della Chiana, permettendo di vivere un’esperienza immersiva nella storia della Valdichiana.

L’iniziativa offrirà la possibilità di conoscere uno degli episodi cruciali della battaglia di Scannagallo del 1554 che, con la vittoria dei fiorentini, permise a Cosimo I de’ Medici di gettare le basi per la costituzione del Granducato di Toscana. Uno dei momenti più suggestivi del fine settimana è in programma alle 22.30 di sabato 3 maggio con la rievocazione teatralizzata dell’attacco dell’esercito franco-senese e della conquista del castello di Marciano in cui sarà possibile assistere in notturna a realistici combattimenti con picca e spada. Questo racconto proseguirà poi alle 17.00 del giorno successivo con la ricostruzione del presidio alla torre, dell’arrivo dell’esercito fiorentino, del corteo e della sortita dei senesi verso Scannagallo, della battaglia con cannoni, archibugi e picchieri, e dei festeggiamenti dei medicei. Il programma della rievocazione sarà arricchito da altre iniziative collaterali a partire dalle 17.00 di sabato 3 maggio quando la Torre di Marciano ospiterà la conferenza sulle armi da fuoco e la premiazione del concorso di pittura “Tableau Vivant”, mentre alle 10.30 di domenica 4 maggio è prevista la “Camminata nella Storia” aperta a tutti. Questa iniziativa sarà sviluppata attraverso un percorso guidato insieme ai rievocatori in abiti storici che accompagnerà da Marciano della Chiana fino al Tempio di Santo Stefano alla Vittoria che, realizzato da Cosimo I a Pozzo della Chiana proprio per celebrare il buon esito della battaglia di Scannagallo, ospiterà per l’occasione una cerimonia in ricordo dei cavalieri di Santo Stefano. La rievocazione storica rappresenterà anche un’occasione per valorizzare la ricchezza artistica, architettonica e culturale del territorio e, in quest’ottica, nei pomeriggi del 3 e del 4 maggio sarà visitabile la torre di Marciano con la visione di un video esplicativo della battaglia e con la salita fino al terrazzo da cui è possibile godere di una veduta panoramica sull’intera Valdichiana. Tutte le sere a partire dalle 20.00 e la domenica a pranzo, infine, sarà allestito “Il ristoro del mercenario” con stand gastronomici a cura dell’Avis di Marciano della Chiana.