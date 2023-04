Manifattura Tabacchi: Katja Novitskova tra natura e virtuale

Firenze, 13 aprile 2023 - Reale e digitale. La proliferazione delle immagini nella società contemporanea è il cuore della mostra che Manifattura Tabacchi dedica a Katja Novitskova, artista estone di fama internazionale: l'esposizione, aperta gratuitamente al pubblico fino al 18 giugno, è realizzata nell'ambito del Fuorimostra di Palazzo Strozzi per "Reaching for the Stars" - la selezione di settanta opere d'autore che celebra i trent'anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo - e propone una serie di foto-sculture riprodotte in grande formato su lastre di alluminio sagomate e pannelli cartonati, con immagini di animali raccolte su internet.

Le fotografie, trasformate dall'artista da immagini piatte e immateriali ad opere tridimensionali, interagiscono con il pubblico, che attraverso gli scatti dei propri iphone le riporta alla condizione di partenza, in uno scambio idealmente infinito tra reale e virtuale, naturale e digitale: "Novitskova riflette sul valore delle immagini e sul rapporto tra verità e artificio nel mondo attuale - spiega Arturo Galansino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi e curatore del progetto - Il labile confine tra ciò che vediamo con i nostri occhi e attraverso dispositivi elettronici è un tema centrale in una società segnata dalla tecnologia digitale e dalla continua produzione e fruizione di contenuti visivi".

La mostra è allestita in uno nuovo spazio di 350 mq specificamente dedicato all'arte, e ricavato nell'edificio centrale della Factory - il B11, ex-officina della fabbrica - che lo studio fiorentino q-bic di Luca e Marco Baldini e il paesaggista Antonio Perazzi hanno trasformato in un luogo dal design distintivo, aperto a realtà creative e imprenditoriali, ma capace di conservare tratti caratteristici, materiali originali e i segni del tempo. Sul tetto dell'edificio, sorgerà anche l'Officina Botanica di Manifattura Tabacchi, un bosco sospeso ricco di biodiversità integrato con l'architettura industriale e realizzato con un approccio sostenibile, flessibile e a basso impatto energetico per offrire al pubblico un centro di aggregazione, relax e contatto con la natura.

"Manifattura Tabacchi si conferma un luogo di contemporaneità, sperimentazione e innovazione, rivolto ai giovani talenti e votato all'arte, alla cultura e al design - sottolinea l'assessore alla cultura Alessia Bettini - Un esempio concreto e straordinario di rigenerazione urbana che testimonia la capacità di Firenze di rinnovare il suo grande passato facendo propri i linguaggi artistici più all'avanguardia e favorendo l'incontro tra professionalità e istituzioni attive sul territorio".