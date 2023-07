Mammut Jazz Fest 2023, quarta edizione in quattro tappe dal 27 luglio al 24 agosto

Arezzo, 18 luglio 2023 – Il numero magico del 2023 per il Mammut Jazz Fest è 4: quattro edizioni, quattro concerti e quattro città.

Tra il 27 luglio ed il 24 agosto la Valdichiana diventa la vetrina del jazz contemporaneo e d’avanguardia con un progetto che coinvolge i comuni di Civitella in Valdichiana, Lucignano, Foiano della Chiana e Castiglion Fiorentino.

L’organizzazione dell’Associazione Culturale Mammut, grazie ai partner pubblici e a sponsor privati, ha predisposto un cartellone con proposte musicali di alto livello in grado di soddisfare un pubblico vario per età e gusti.

Il linguaggio del jazz crea legami unici tra musicisti e spettatori, ed il Mammut lo fa immergendo pubblico e gli artisti in luoghi speciali.

Torri medievali, rocche antiche, piazze spettacolari e chiostri dal fascino magnetico, queste le sedi scelte da MJF per scoprire e far scoprire luoghi inediti e suggestivi di cui il nostro territorio è particolarmente ricco; come la Rocca di Civitella dove si esibiranno Archivio Futuro; nella magica cornice di piazza San Francesco a Lucignano di scena il progetto “Cosmonautica” del contrabbassista romano Riccardo Gola; il trio di Igor Legari sarà protagonista a Foiano della Chiana sotto le logge adiacenti a piazza Frà Benedetto. A chiudere il festival sarà Alessandro Baris, polistrumentista, compositore e produttore di musica elettronica italoamericano, che si esibirà a Castiglion Fiorentino,

Il progetto Mammut Jazz Fest è sostenuto dai Comuni di Civitella in Valdichiana, Castiglion Fiorentino, Lucignano, Foiano della Chiana con la partnership di Unicoop Firenze, Confesercenti, Camera di Commercio di Arezzo-Siena e Banca Popolare di Cortona.

Questo il programma

Giovedì 27 Luglio – Rocca Medievale Civitella in Valdichiana

Archivio Futuro - gruppo nato dall’incontro tra Lorenzo BITW e Danilo Menna: il primo, producer / dj con due album, svariate release e collaborazioni internazionali. Progetto in cui si sperimenta la dualità, tra l’acustico e l’elettronico, la musica organica e quella programmata, un suono che conduce in una zona oscura, in cui sono sfumati i confini, un percorso sospeso tra un drumming ora più esplosivo ora più psichedelico, sample che aprono squarci verso mondi lontani, beat house e garage che incrociano traiettorie jazz e prog-rock.

Giovedì 3 Agosto Lucignano

Cosmonautica – progetto del primo disco solista di Riccardo Gola. Con lui sul palco Francesco Bigoni al sax e clarinetto, Enrico Zanisi al pianoforte ed Enrico Morello alla batteria. Un gruppo coeso che attraverso l’improvvisazione e l’interplay conduce l’ascoltatore – da bravi cosmonauti – in un viaggio verso l’ignoto.

Giovedì 10 Agosto logge adiacenti a Piazza Fra Benedetto Foiano della Chiana

ARBO - Il suono di “Arbo” è in continuo movimento, in continua tensione senza mai sfilarsi e perdersi.

Ritmo e melodia, danza e canto sono gli elementi chiave di quest’opera, il linguaggio comune che unisce il contrabbasso di Legari, i fiati di Colonna e la batteria di Baron. La serata sarà aperta dal Carpet Trio composto da Angelo Lombardo (chitarra), Luca Grassi (contrabbasso) e Simone Bruschi (Batteria)

Giovedì 24 Agosto – Castiglion Fiorentino - Chiostro di San Francesco

Alessandro Baris polistrumentista e produttore italo americano presenterà dal vivo il suo set audiovisivo "Sintesi" con il quale è in Tour. In occasione del Mammut Jazz Fest sarà accompagnato sul palco dall'arpista Chiara Zaccaria, una collaborazione che rende il concerto ancor più suggestivo e immersivo.

Info e prenotazioni: [email protected]