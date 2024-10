Lucrezia Lante Della Rovere, Massimo Dapporto, Ninni Bruschetta, Claudio «Greg» Gregori, Paola Minaccioni, Alessandro Riccio per la stagione del Capodaglio

Arezzo, 22 ottobre 2024 – In arrivo otto appuntamenti tra prosa e musica nella stagione 2024/2025 del Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò. Lucrezia Lante Della Rovere, Massimo Dapporto, Ninni Bruschetta, Claudio «Greg» Gregori, Paola Minaccioni, Alessandro Riccio sono alcuni degli artisti che animeranno il cartellone frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e comune. Si parte il 6 dicembre, alle 21 come per tutti gli spettacoli, con Non si fa così di Audrey Schebat con Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace, per la regia di Francesco Zecca. Alternando toni tragici e comici, Schebat scuote i suoi personaggi e il pubblico. In discussione c’è la coppia e la sua longevità. Il 20 dicembre, da Molière in scena Il malato immaginario, adattamento di Riccardo Rombi, con Riccardo Rombi, Giorgia Calandrini, Giovanni Negri, Dafne Tinti, Marco Mangiantini. Il 10 gennaio, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono protagonisti di Delirio a due. Un piccolo capolavoro del Teatro dell’Assurdo, un irresistibile scherzo teatrale tipico del miglior Ionesco, dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno trasparire una società che affoga nella tragedia quotidiana. Il 28 gennaio Paola Minaccioni porta in scena Elena, la matta: fra documento storico, emozione e ironia, Minaccioni veste i panni di un’antieroina del Novecento: Elena Di Porto, la «matta» del ghetto ebraico di Roma. Il 21 febbraio al Capodaglio arriva la commedia firmata da Vincenzo Salemme, Premiata pasticceria Bellavista, storia di uomini e donne incapaci di osservare la vita e il mondo che li circonda. A seguire il 15 marzo, è il momento di A Mirror di Sam Holcroft, per la regia di Giancarlo Nicoletti, con Ninni Bruschetta, Claudio «Greg» Gregori, Fabrizio Colica e Paola Michelini. Affrontando temi come libertà di parola, autoritarismo e censura, è un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia. Il mio amico Giacomo, spettacolo teatral musicale omaggio a Puccini scritto e diretto da Alessandro Riccio, prodotto dall’Ort, è in programma il 22 marzo. Chiusura il 9 aprile con Pirandello Pulp di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, regia di Gioele Dix.