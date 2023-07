Luca Rossi col suo "Tammorra solo tour" al Vasariano

Arezzo, 12 luglio 2023 – Spazio Seme collabora con l’associazione Music! Per alcune date di “Arezzo Music fest” a Luglio e Agosto. La prima è prevista venerdì 14 luglio alle 21,30 al Teatro Vasariano con Luca Rossi per il suo "Tammorra solo tour".

Luca Rossi e la sua inseparabile tammorra ci accompagneranno in uno spettacolo intimo e incentrato sulla musica tradizionale della Campania, la tammurriata, le antiche preghiere, i racconti e le serenate.

Luca Rossi è considerato tra i maggiori esponenti della tammorra e della musica tradizionale del sud Italia. Da anni porta il suo antico tamburo a cornice in giro per il mondo da Roma a Parigi, da Atene a Berlino passando per Yerevan, Tangeri e Dakar. Il suono della sua tammorra ha incontrato nel corso degli anni molte collaborazioni in tour, dischi e colonne sonore. Da Enzo Avitabile a Teresa de Sio, a Marcello Colasurdo, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare all’ultimo spettacolo diretto da Nicolas Jaar “Weavings” presentato al Lincoln Center di New York e la tounrnée in Cile con gli Inti Illimani. A seguire, dopo la sua performance, un frammento di Mosaico Mediterraneo, progetto musicale nato nel 2008 in collaborazione con Gianni Bruschi (voce), Marna Fumarola (violino), Marco Lazzeri(pianoforte).

Lo spettacolo ha un biglietto di 12 euro che può essere prenotato a [email protected] o per telefono a 0575 182 7337 e 328 1647477 (solo wahtsapp). I biglietti saranno acquistabili anche dalle 18.00 del 14 luglio presso il Teatro Vasariano

A seguire la collaborazione con Music! Prosegue ad agosto: venerdì 4 alle 19 sempre al Vasariano “Moving environement – Spettacolo di danza contemporanea": performance di danza a conclusione del programma residenziale internazionale di Spazio Seme di ricerca sul movimento attraverso la Composizione Istantanea e Contact Improvisation e pratiche somatiche guidati da Paolo Cingolani (IT), Consuelo Pacheco (CL/IT), Leonardo Lambruschini (IT), Susan Haines (USA), Andrea Vazquez-Aguirre (USA/MX). Ingresso con biglietto: 8 euro

E infine giovedì 31 agosto presso Spazio Seme spazio alle "Storie jazz" alle 21.15: una serata per ripercorrere i brani classici del jazz, un repertorio accompagnato da letture su curiosità, aneddoti, storie di vita di grandi jazzisti del ‘900, da Duke Ellington a Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Rey Charles e altri. Sul palco di Spazio Seme si esibiranno Gianni Bruschi (voce), Ivan Elefante (tromba), Francesco Sarrini (contrabbasso), Federico Nuti (pianoforte), Dario Rossi (batteria); testi e letture a cura di Francesco Botti. Un tributo al genere musicale che ha contribuito a incentivare il dialogo tra popoli e culture diverse, veicolo di rispetto dei diritti umani, finalizzato a rafforzare l'uguaglianza abbattendo ogni forma di discriminazione. Ingresso con biglietto: 12 euro