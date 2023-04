Lovegang126 apre il Mengo 2023\

Arezzo, 6 aprile 2023 – Dopo gli annunci di Salmo, Rosa Chemical, Baustelle e Coma Cose, un altro grande nome si aggiunge alla line up di MEN/GO MUSIC FEST: la LOVEGANG 126 salirà sul palco di Parco il Prato per la serata inaugurale di MARTEDÌ 4 LUGLIO. L’evento sarà a ingresso gratuito.

Il collettivo romano, formato da Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126, Ugo Borghetti e Nino Brown, ha appena annunciato l’uscita del suo primo progetto discografico ufficiale, “CRISTI E DIAVOLI”, fuori venerdì 21 aprile e già disponibile in presave e preorder.

La notizia giunge a poche settimane dall’uscita del singolo “Marciapiedi” feat. Gemitaiz, che insieme ai precedenti brani “Signor prefetto”, “Mani sporche” feat. Gianni Bismark & Lil Kvneki, “Classico” e “Cattive abitudini” ha fornito un’anticipazione dell’album e contribuito ad alzare le aspettative del pubblico che da tempo auspicava un vero e proprio progetto discografico collettivo.

“CRISTI E DIAVOLI”, disco indipendente autoprodotto di cui tracklist e featuring verranno svelati nelle prossime settimane, è, come ogni progetto targato LOVEGANG126, innanzitutto una dichiarazione d’amore alla musica con cui sono cresciuti, alla scena che li ha accolti e ai vicoli della città in cui si sono persi. Un racconto senza filtri di cosa significa vivere insieme in un momento in cui condividere relazioni autentiche sembra sempre più difficile, qual è il prezzo che comporta e perché vale la pena pagarlo.

Un disco autentico, provocatorio, incisivo, che vive dell’anima di Roma, da sempre fonte ispiratrice primaria della “126”, e che celebra il rap della Capitale e non solo. Un progetto nato per suggellare una fratellanza e un sodalizio artistico ormai pluriennale, grazie al quale la LOVEGANG126 ha saputo lasciare il segno, grazie a ciascuno dei propri membri, nella scena musicale attuale. “CRISTI E DIAVOLI”, verrà presentato durante il tour estivo che farà tappa anche ad Arezzo per MEN/GO MUSIC FEST.

A breve l’annuncio del resto della line-up di questa edizione del Festival, caratterizzata sempre da un’importante ricerca tra nuove uscite discografiche, alcuni tra i tour più importanti in Italia del momento e tante nuove scoperte, oltre ai giovani emergenti locali che ogni giorno apriranno i concerti: uno specchio del vasto panorama musicale contemporaneo in Italia, dal pop all’urban, dal rap all’elettronica, fino al cantautorato.

Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno – come sempre per MEN/GO MUSIC FESTIVAL – a ingresso gratuito. Sono già aperte le prevendite per la serata del 7 e 8 luglio.

MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il patrocinio, contributo e collaborazione organizzativa dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, patrocinio di Regione Toscana, patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della Toscana, collaborazione e il sostegno di Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d'Arezzo e la collaborazione di Discover Arezzo.