Little Phil ospite de La Maison della Danza domenica 2 marzo

Arezzo, 7 febbraio 2025 – La sua creatività e le sue performance esplosive lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei più grandi talenti dell’Hip Hop moderno a livello mondiale e a lavorare con alcune della più celebri star quali Mariah Carey, Britney Spears, Backstreet Boys, Justine Timberlake, Mc Lyte, Brandy, Outkast e Wu Tang Clan.

In Italia è popolare grazie ad Academy dove, al fianco di Raffaele Paganini e Luciana Savignano, ha fatto parte della giuria del programma televisivo di Rai2.

Spesso è ospite di Amici in qualità di giudice incaricato di valutare le performance degli allievi del Talent condotto da Maria de Filippi.

Lui è il ballerino e coreografo internazionale LITTLE PHIL, testimonial Freddy (Italy), Nike e Adidas (Europe).

“L’hip hop è una cultura, un modo di essere, un modo di vivere. Io vivo l’hip hop ogni giorno, mi alzo con l’hip hop, vado a dormire con l’hip hop, faccio la doccia con l’hip hop. Io sono hip hop, dall’abbigliamento alla mentalità e per come vivo la mia vita” così ricorda Little Phil ai suoi allievi.

Empatia e carisma.

Un vero e proprio mito per i giovani appassionati di Hip Hop.

Nato in Belgio già all’età di 8 anni rimane affascinato dal movimento, dalla cultura e dalla danza hip hop e comincia ad allenarsi con i fratelli maggiori, tutti grandi ballerini.

Il suo talento gli permette di acquisire notevoli capacità tecniche e fisiche, di sviluppare uno stile unico emergendo nel panorama europeo.

Ha lavorato con i grandi nomi della scena dell’Hip Hop americano, come Crazy Legs, Ken Swift, Keith Williams, Jamal e Poppin Prince.

Significativi sono poi gli incontri con Eddie Morales e Marty Kudelka, suoi amici e guru della street dance mondiale, con cui collabora stabilmente.

Little Phil sarà ospite de La Maison della Danza domenica 2 marzo 2025 per un attesissimo evento formativo destinato alle ballerine della Provincia di Arezzo.

“Ho capito che volevo fare questo perché mi fa stare bene e mi apre mentalmente. Ho tanti ballerini come idoli, mio fratello Crazy sirg, Sponky, Junior Kavu, Eddie Morales, Marty Kudelka, Lyle Beniga” ricorda Little Phil.

“Il mondo della danza Hip hop prima di essere danza è cultura, un modo di vivere” aggiunge.

La sua grande capacità comunicativa fa sì che durante le lezioni sia uno tra i coreografi piu’ amati dai giovani: i suoi incontri sono sempre molto partecipati dagli appassionati di hip hop e non solo.

“Come hanno potuto verificare le tantissime ballerine che hanno partecipato agli eventi formativi di modern con il M. Oliviero Bifulco, hip hop con Simone Spillo Milani e classico con la maître de ballet Kristina Grigorova, gli stage non sono semplici lezioni di danza; non si tratta infatti di incontrare insegnanti famosi bensì di vivere esperienze uniche, l’opportunità di migliorarsi tecnicamente imparando nuovi metodi e diversi approcci a quei passi che credevi di conoscere e che forse hanno bisogno di essere potenziati” ricorda il Maestro Roberto Scortecci direttore artistica de La Maison della Danza.

“Gli stage che abbiamo promosso in questi mesi sono diventati momenti di approfondimento davvero importanti durante i quali le giovani ballerine aretine si sono trovate a contatto con grandi personalità del mondo del balletto e della danza” aggiunge Roberto Scortecci.

“Durante gli stage ogni ballerina ha avuto un ruolo da protagonista, contribuendo con il proprio talento a rendere le lezioni assolutamente uniche” puntualizza entusiasta il M° Scortecci.

“I sorrisi e l’entusiasmo contagioso delle talentuose ballerine aretine che hanno partecipato a questi primi tre stage – tutti sold out – ci hanno spinto ad organizzare altri straordinari eventi formativi andando incontro alle richieste delle ballerine stesse” conclude Roberto Scortecci.

Appuntamento quindi domenica 2 marzo 2025 con due lezioni, una per la fascia di età 10–14 anni (intermedio) e l’altra per over 14 (avanzato).

Per prenotare il proprio posto (le classi saranno a numero chiuso) sarà sufficiente chiamare il numero: 339 1460968 oppure inviare un messaggio whatsapp al numero: 334 2589258.

Info su https://www.lamaisondelladanza.it