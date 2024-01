L’idea di Modartech. Anche l’abbigliamento contro il body shaming

PONTEDERA (Pisa)

Marketing sensoriale, intelligenza artificiale, dipendenza dai social e inclusione anche per contrastare il body shaming sono i temi al centro dei progetti di tesi presentati al al Graduation Day dell’Istituto Modartech di Pontedera, tradizionale appuntamento dedicato alla consegna dei diplomi accademici della scuola di alta formazione in programma ieri e oggi.

Tra i.più interessanti c’è anche un’analisi di marketing sensoriale, che si focalizza sull’utilizzo strategico del suono per coinvolgere i consumatori, studiando come questo possa influenzare emozioni e stabilire connessioni durature, rendendo il brand indimenticabile. Un altro progetto, è spiegato in una nota di Modartech, "riflette sul brand Vespa del gruppo Piaggio, sviluppando un ipotetico piano di comunicazione completamente generato dall’intelligenza artificiale". Illustrate anche collezioni che abbattono gli stereotipi per superare la disabilità, outfit contro il body shaming che evidenziano linee e imperfezioni del corpo. "Una full immersion nella creatività di nuova generazione - ha sottolineato il direttore di Modartech, Alessandro Bertini - tra ispirazioni alte e temi di attualità con focus anche sugli accessori, come il guanto per arti robotici, realizzato interamente a mano con tessuti di jeans, pensato per una protesi artificiale in grado di eseguire liberamente le principali prese delle attività quotidiane, in collaborazione con l’Istituto di Biorobotica della Scuola Sant’Anna di Pisa". Secondo il sindaco, Matteo Franconi, "Pontedera è un polo di altissima innovazione e formazione per i giovani e i lavori degli studenti di Modartech sono una bellissima conferma di quanto le contaminazioni tra soggetti diversi dell’industria, del design e della ricerca possano rappresentare uno stimolo formidabile per agevolare la sostenibilità e lo sviluppo del nostro futuro".

Infine, Bertini ha annunciato che "a ottobre partirà la prima classe del master di primo livello in Fashion Hi-Tech, promosso insieme alla Scuola Sant’Anna: un unicum nel panorama delle scuole di moda, a conferma di un’offerta formativa che guarda sempre al futuro".

Gab. Mas.