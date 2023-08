Libro Aperto, Molti temi interessanti nel numero estivo (114) della serie nazionale

Molti temi interessanti nel numero estivo (114) della serie nazionale di Libro Aperto, la rivista culturale diretta da Antonio Patuelli (nella foto), edita dalla omonima Fondazione.

In questo volume (236 pagine) diversi saggi di autori e tematiche toscane e umbre: Pierluigi Barrotta su Infocrazia: nuova sfida per le democrazie liberali; Antonio Patuelli sulle nuove sfide economiche e sociali; Raffaello Morelli sulla cronologia del liberalismo; Michele Cassandro su Perché non possiamo non dirci crociani; Gian Biagio Furiozzi sul modello laburista; Zeffiro Ciuffoletti su Mazzini, l’Italia e l’Europa; Paolo Bagnoli su Piero Gobetti non è un mistero; Cosimo Ceccuti sul pensiero di Giovanni Spadolini: Chiesa e democrazia; Luca Anselmi su Carlos Alberto Montaner; Luca Anselmi sul volume di Raffaele Mattioli Fedeltà a Croce; Gabriele Canè sul volume di Agnese Pini Un autunno d’agosto; Gerardo Nicolosi sul volume a cura di Sandro Rogari Garibaldi e il suo mito nei 140 anni dalla morte.

Libro Aperto è acquistabile solo in abbonamento: info allo 0544.35549; 0544.36871, 0544.212649 o via mail [email protected] libroaperto.it; sito internet www.libroaperto.it.