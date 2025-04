Lezione Pirella, psichiatri e registi: i big del Festival della salite mentale

Arezzo, 2 aprile 2025 – Nel vivo oggi la seconda edizione del Festival della Salute mentale. Molti i temi che saranno affrontati durante l’intensa settimana, trenta le iniziative in programma, che fino a domenica animeranno le città con convegni e dibattiti, mostre e spettacoli, lezioni e seminari, laboratori e attività all’aperto. Stamani alle 11.30 si terrà l’incontro «Filosofia e psichiatria. Ripensare e ridefinire la depressione», un dialogo tra lo psichiatra Andrea Fagiolini e il filosofo Simone Zacchini, docenti dell’Università di Siena. Alle Logge del grano in via Garibaldi 1. Alle 16, sempre alle Logge del grano, si terrà la conferenza «La follia nelle tragedie antiche», con il professor Emanuele Stolfi. Sempre oggi è in programma la «V Lezione Pirella», dedicata alla figura di Agostino Pirella, «psichiatra umanista» e direttore dell’ospedale psichiatrico di Arezzo. La lezione di quest’anno sarà affidata psichiatra Paolo Peloso che parlerà di «La deistituzionalizzazione a Gorizia e ad Arezzo e lo stato attuale dei servizi». L’appuntamento è alle 17.45 alle Logge del grano. Mentre stasera alle 20 al cinema Eden di via Guadagnoli, si terrà la proiezione del film «Diciannove». La critica cinematografica Anna Masecchia e la psicologa Susanna Giaccherini discuteranno il film d’esordio di Giovanni Tortorici, prodotto da Luca Guadagnino e uscito nei cinema a fine febbraio, e definito da Variety «un esordio alla regia eccezionale». Sono previsti gli interventi del regista e del produttore. Il protagonista, il diciannovenne Leonardo, lascia Palermo per Londra e poi si trasferisce all’Università di Siena per studiare letteratura. Trascorre le sue giornate tra inquietudine, incertezza e solitudine (partecipazione con prenotazione aperta sul sito del Festival). L’obiettivo del Festival è creare occasioni di riflessione dedicate al benessere psico-fisico e all’inclusione sociale, coinvolgendo studenti, cittadini, famiglie e professionisti dell’educazione e della sanità. Si discuterà di benessere mentale, inclusione, di conservazione e valorizzazione della memoria storica legata all’ex-ospedale psichiatrico del Pionta, dello sport e del ruolo della scuola. Un focus speciale di questa edizione è dedicato al benessere di giovani e adolescenti.