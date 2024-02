Lectio magistralis di Recalcati. Un viaggio fra arte e psicanalisi

Arte e psicanalisi, attraverso un viaggio di luce. E’ proprio questo il titolo della lectio magistralis che il celebre psicoanalista Massimo Recalcati terrà oggi pomeriggio alle 18.30 al Cinema “La Compagnia” di Firenze, introdotta dal direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti.

La Lectio è organizzata infatti in occasione della mostra “Viaggio di luce“ degli artisti Claudio Parmiggiani Abel Herrero a Palazzo Medici Riccardi.

L’incontro segna una ulteriore tappa nella riflessione di Recalcati sulla poetica di Claudio Parmiggiani. Un percorso intenso tra arte e psicoanalisi che, in questa particolare occasione, vede le installazioni dell’artista emiliano in relazione con le opere di Herrero. La lectio sarà dunque un importante dialogo attorno alla pittura e i suoi processi creativi.

Massimo Recalcati è tra gli psicoanalisti più noti in Italia. Le sue numerose opere sono tradotte in diverse lingue. Direttore scientifico della Scuola di specializzazione in psicoterapia Irpa, ha insegnato Psicologia dell’arte nell’Università di Bergamo e attualmente insegna Psicologia dinamica all’Università di Verona. Parallelamente conduce inoltre una ricerca specifica e inedita su importanti artisti dell’arte contemporanea, fra i quali Giorgio Morandi, Alberto Burri, Claudio Parmiggiani, Jannis Kounellis. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

O. Mu.