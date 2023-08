Le cosmicomiche di Italo Calvino con Vincenzo De Caro

Per il centenario della nascita di Italo Calvino, il regista Riccardo Lombi riporta in scena una delle opere dello scrittore, “Le cosmicomiche“, raccolta di dodici racconti fantastici in chiave umoristica nati dalla trattazione colloquiale e immaginifica di teorie scientifiche relative all’universo, all’evoluzione al tempo e allo spazio. Lo spettacolo è in programma il 7 settembre alla biblioteca Buonarroti e il 12 settembre alle Murate alle 21. Tra i protagonisti l’attore napoletano Vincenzo de Caro (nella foto) con Riccardo Rombi, Giorgia Calandrini, Francesca Mancini, Marco Mangiantini e Dafne Tinti. Non è la prima volta che Rombi insieme a De Caro porta in teatro le opere di Calvino a cominciare dalle “Città invisibili“. Ingresso libero. Prenotazione consigliata a [email protected]