Le caricature di Franco Buffarello a Sansepolcro Art Gallery

Arezzo, 20 settembre 2023 – Sansepolcro Art Gallery secondo atto: dopo il successo dell’apertura della nuova galleria con gli animali ritratti da Roberto Lanari (in chiusura venerdì 22 settembre), Marcello Medici e Stefano Vannini propongono al pubblico valtiberino un altro importante artista: infatti sabato 23 settembre alle 18 è in programma il vernissage della personale del genovese Franco Buffarello: artista poliedrico, Buffarello è pittore, caricaturista, vignettista, illustratore, decoratore, oltre che docente (e anche musicista: suona il piano nella sua band da anni, per passione). Una delle sue pubblicazioni più recenti, “Ri-tratti Esagerati”, è stata recensita con grandi consensi fin dal suo primo apparire nel 2020: da questa e da altre serie di opere sono tratti i lavori che saranno visibili nella galleria di Via XX Settembre 15 fino al 6 ottobre prossimo. Innumerevoli sono i media che parlano di lui e che gli hanno dedicato articoli, soprattutto dopo che ha iniziato a dipingere i sottopassi di Genova con i suoi ragazzi del liceo Klee-Barabino dove ha insegnato discipline pittoriche per molti anni, fin dal 1974, e dove conseguì il diploma, prima di approdare all’Accademia di Belle Arti di Torino. Nel 1982 è stato inserito fra “i primi 10 caricaturisti a livello mondiale” dalla prestigiosa Giuria del “XIX Salon International de la Caricature” di Montreal in Canada. L’artista nei giorni di sabato 23 e domenica 24 settembre realizzerà all’impronta delle caricature a tutte le persone che vorranno avere un ricordo della sua mostra e della sua poliedrica personalità. “Nostra intenzione – affermano i fondatori di Sansepolcro Art Gallery – è non solo valorizzare gli artisti del nostro territorio ma anche far conoscere al pubblico di queste zone creativi di grande valore e importanza che vengono a esporre nella città di Piero della Francesca”. E dunque una mostra imperdibile.