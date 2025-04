Laboratori Permanenti in tournée con tre proprie produzioni

Arezzo, 2 aprile 2025 – Laboratori Permanenti prosegue le proprie attività nel mese di aprile portando in tournée tre proprie produzioni.

Il primo appuntamento è per sabato 5 aprile ore 20.30 presso il Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino ospiti della Compagnia Atto2 con lo spettacolo WOMAN BEFORE A GLASS – Intorno a Peggy Guggenheim; testo di Lanie Robertson, traduzione italiana di Gloria Bianchi, con Caterina Casini, costumi di Stemal Entertainment srl, scenografia di Stefano Macaione, regia di Giles Smith. Una performance per una sola attrice divisa in quadri che raccontano gli ultimi anni di Peggy Guggenheim. Il linguaggio è disinvolto e trasgressivo come la stessa Peggy.

Lo spettacolo, basato sul rapporto tra testo e multimedialità, è un racconto intimo di Peggy dove tutto il mondo che la circonda è evocato attraverso le immagini che scorrono con la tecnica del video-mapping. (TEATRO LIMONAIA, via Gramsci, 426 Sesto Fiorentino)

Si prosegue sabato 12 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro la Fenice di Arsoli (Rm) con lo spettacolo COSIMO I E VASARI, L’IDEA DI TOSCANA, opera realizzata per il Comune di Pieve Santo Stefano nell’ambito del bando per le celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari con il contributo della Regione Toscana, con Andrea Bucci, Mauro Silvestrini, Lavinia Lazzaro, la ricerca storica Michele Casini, collaborazione alla scenografia Svetlana Mikova, tecnico Roberto Marcellini, testo e regia di Caterina Casini

Lo spettacolo è il racconto dello straordinario sodalizio tra Cosimo I e Giorgio Vasari, una lezione per la contemporaneità, in cui politica e arte si ritrovano unite in una visione di bellezza che non si limita alla corte toscana ma si proietta nel mondo.

Un racconto pieno di immagini e di visioni, un flusso continuo che ci permette di entrare nelle atmosfere dell’epoca e di comprendere la portata storica di quell’idea di Toscana che oggi ancora condividiamo. (TEATRO COMUNALE LA FENICE DI ARSOLI, piazza dei Martiri Antifascisti 1 Arsoli, Rm)

Domenica 13 aprile, alle ore 21, Laboratori Permanenti porta a San Salvi, Firenze, lo spettacolo ANNUNCIO RITARDO, su testo di Giorgia Francozzi, con Giancarlo Baglioni, Vittorio Augusto Cesarini e la regia di Caterina Casini.

L’incontro/scontro tra due generazioni, gli accadimenti della vita, i progetti: il caso avvicina due personaggi di diversa generazione, in un luogo di transito urbano. Un dialogo a volte duro a volte ironico, che riesce a diventare poesia quando l’attenzione, finalmente, si rivolge all’altro e non a sé stessi.

Nato dal corso di Scrittura Scenica e Drammaturgia di Laboratori Permanenti, il copione si è sviluppato in una messa in scena diretta, incisiva, essenziale.

(TEATRO SAN SALVI, Via di San Salvi, 12 (zona Campo Marte) Firenze | Padiglione 16)