La XIV Florence Biennale chiude col premio a Lv Zhongyuan

Ancora premi, ma soprattutto ancora tanta arte e design per oggi e domani, ultimi giorni della XIV Florence Biennale. Mostra internazionale di arte contemporanea e di design alla Fortezza da Basso di Firenze. Nell’area teatro del Padiglione Spadolini, il primo incontro di domani sarà alle 10.30 con la presentazione di “A. Ricardo Juàrez: la Escuela de Rancagua”. Juàrez è un artista originario di Pergamino, in Argentina, dove ha fondato la Scuola di Rancagua. Le sue opere hanno come tema principale la natura e il rapporto con l’uomo, traendo ispirazione dalla sua Rancagua, in provincia di Buenos Aires, che torna nei suoi dipinti.

Alle 11, l’ospite d’onore Lv Zhongyuan riceverà il Premio “Lorenzo il Magnifico” del Presidente alla carriera. Lv Zhongyuan integra il realismo e la decorazione della forma, la tensione del colore e l’implicitezza del pensiero, conferendo ai dipinti un’atmosfera appartata e distante piena di ideali orientali e formando uno stile artistico personale, che fonde Cina e Occidente.

Alle 11.30 appuntamento con “ADI Design Museum in Toscana – Le pietre miliari del design incontrano le giovani promesse”. Infine alle 15 “Cerimonia di premiazione di artisti e designer”.

Nel corso di ogni edizione di Florence Biennale, gli artisti e designer espositori che si distinguono nelle loro categorie ricevono i premi “Lorenzo il Magnifico” (per l’Arte) e “Leonardo da Vinci” (per il Design) assegnati dalla Giuria Internazionale costituita da personalità di rilievo dell’arte e della cultura.

O.Mu.