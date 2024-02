"La vita come un gioco": ecco l’autobiografia di Riccardo Azzurri

S’intitola La vita come un gioco (Felici Editore) l’autobiografia del cantautore fiorentino Riccardo Azzurri, curata da Paolo Mugnai. "E in un bel gioco – spiega Azzurri – si può vincere o perdere. Ma anche nei momenti difficili, l’ho presa sempre con un sorriso, senza darmi mai per vinto".

Ha dodici anni quando i genitori gli regalarono la prima chitarra. Il suo sogno è fare il cantante e ci riesce: la sua anima pop rock melodica si rivela con Mi sto innamorando ancora ma è con Amare te che arriva il grande successo. E non mancano le collaborazioni con Don Backy e Aleandro Baldi e altri grandi nomi. "Scrivere questo libro è stato anche per me un tuffo nei ricordi. E cristallizzarli dopo tanti anni in un libro, che ha la prefazione del governatore toscano Eugenio Giani e la postfazione di Don Backy, è stata una gioia incredibile – spiega Azzurri -. Tanti gli aneddoti, come quando andavo a prendere Zucchero all’uscita Versilia e andavamo insieme a fare serate in Lucchesia". Il momento più bello quello di Sanremo e del successo. Quello più brutto, dopo la rottura con la casa discografica. "Ma non mi sono fermato, ho proseguito con tenacia la mia esperienza e vocazione cantautorale: locali, piano bar, la musicoterapia che da anni porto nelle residenze sanitarie, l’apertura di una scuola di cantautorato per i nuovi talenti. Silvia Papucci di SPManagement, la mia manager, mi ha dato un notevole aiuto nelle serate". E non sono mancati i momenti di gloria: dall’ospitata a una puntata della trasmissione "I migliori anni" di Carlo Conti su Rai Uno, alla sorpresa della classifica stilata da radio accreditate al Festival Italia in Musica.

Il suo talento artistico e musicale, e l’attenzione verso i più fragili, Azzurri li ha dimostrati con molte canzoni, da Si vince sempre ogni giorno nella vita scritta durante la pandemia, a Canto popolare che racconta la toccante storia di due giovani innamorati divisi dalla guerra, per fare tesoro della memoria.

Maurizio Costanzo