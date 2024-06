“La Repubblica delle Foreste – Custodi dell’Alpe della Luna”, estate a Badia Tedalda

Arezzo, 18 giugno 2024 – Ricco come non mai di appuntamenti il calendario degli eventi primavera-estate 2024 a Badia Tedalda. Un cartellone che è stato possibile mettere in piedi grazie anche al contributo de “La Repubblica delle Foreste – Custodi dell’Alpe della Luna”, il progetto finanziato dal Pnrr per 2 milioni e 80mila euro in piena fase di realizzazione che unisce i Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano con lo scopo di rigenerare il territorio, creare opportunità lavorative, favorire il welfare sociale e culturale e potenziare il turismo ambientale. In questo senso, il contributo importante è stato per implementare l’ufficio turistico di Badia Tedalda, dove è stata inserita una seconda operatrice; grazie alle risorse è stata rinnovata inoltre la comunicazione per sito e materiali stampati. Il programma degli eventi è stato avviato a inizio aprile, con l’inaugurazione del Sentiero del Raggiolo. Alcuni appuntamenti sono già stati consegnati all’archivio, altri sono attesi come per esempio quello di domenica 23 giugno a Santa Sofia, quando alle 16.30 si racconterà la notte di San Giovanni nelle aie del paese. Agenda ricca il primo fine settimana di luglio: sabato 6, la terza Sagra della Schiaccia Gourmet a Colcellalto (escursione nel Comune di Sestino) e poi l’evento culturale di domenica 7 a Montebotolino, ovvero “Sospese confidenze” a cura di CasermArcheologica e Samuele Boncompagni, una lettura delle storie del piccolo nucleo arroccato che inizierà alle 11.30. L’allegra serata in ottava rima esalterà i poeti estemporanei alle 21.00 del 20 luglio in Piazza dei Tedaldi e martedì 27 sarà la volta della Festa Agricola alle 17.30 presso il palazzetto dello sport. La serie di agosto prenderà il via il giorno 2 con la Festa della Sangria a Ponte Presale di Sestino, cui seguiranno sabato 3 il Mercatino del Racconto in Piazza dei Tedaldi, sabato 10 “Pesce in Piazza” a Pratieghi e domenica 11 la 50esima edizione di una manifestazione oramai tradizionale: “La Ranocchiata” di Fresciano. Le degustazioni di vini saranno protagoniste il 14 agosto nel borgo medievale di Badia Alta in “Salita Divina” dalle ore 14.00 e per Ferragosto tutti di nuovo a Pratieghi per il torneo di bocce e i giochi per bambini, mentre in serata la “Ranapop” di Fresciano. L’escursione notturna al Sasso di Simone da Santa Sofia il 19 agosto e la 17esima Festa della Marrone il 23 a Palazzi di Sestino completeranno il mese di agosto, con appendice domenica 22 settembre, quando il Museo Comunale dell’Alta Valmarecchia Toscana ospiterà alle 16.00 la premiazione dei vincitori del concorso letterario “Tu chiamale… se vuoi… emozioni”, indetto dalla Biblioteca Comunale di Badia Tedalda. Interessante anche il programma delle escursioni, anch’esse già in atto da aprile. Domenica 23 giugno, percorso di 15 chilometri alla scoperta de “I leggendari Castelli della Luna” (Stiavola, Mortefortino e Montelabreve), poi il 7 luglio “Sulla via del tramonto tra sassi e poggi” e il 14 si arriverà fino alle Sorgenti del fiume Marecchia, mentre il 30 e 31 luglio sono previsti due giorni di trekking acquatico per ragazzi nella valle del Presalino. “Su e giù per il Marecchia” è l’escursione del 2 agosto riservata a ragazzi e ragazze per vedere la natura dell’Alpe della Luna. Domenica 8 settembre, parentesi a cavallo nel cuore della Riserva Naturale dell’Alpe della Luna dalla Cascata del Presalino fino all’antico borgo di Monterano; il 15, invece, 17 chilometri a piedi fino alle vette più alte della Riserva, il Monte dei Frati e la Ripa della Luna, per concludere allo Specchio della Luna il 29 settembre. In ottobre, arrivo sul Sasso di Cocchiola, uno fra gli appostamenti strategici della Linea Gotica durante l’ultimo conflitto mondiale domenica 5, sulla Grotta della Tabussa il 26 e sulle orme dei monaci e dei pastori il 24 novembre.

Per i particolari relativi a eventi ed escursioni, si può cliccare su www.larepubblicadelleforeste.it e su www.visitbadiatedalda.it.