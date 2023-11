Arezzo, 11 novembre 2023 – Domenica 12 Novembre alle ore 17.30 la libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "MILETO" di Emanuele Massoli edito da CSA. Le guerre persiane hanno avuto un inizio tutt’altro che glorioso, con la rivolta delle città della Ionia, segnata da meschini interessi personali, intrighi e tradimenti. Le vicende della vita del quindicenne Glauco si intrecciano con quelle dei potenti tiranni della sua città e con quelle del Gran Re di Persia, oltre che con i più illustri personaggi del suo tempo. Il protagonista nasce da una famiglia di contadini e sembra destinato a seguire le orme paterne, a cui viene sottratto dalla madre che favorisce la conoscenza del figlio con l’illustre logografo Ecateo. Amori, delusioni e vendette costellano l’esistenza di Glauco, facendo di Mileto un avvincente e appassionante romanzo storico.

Emanuele Massuoli è avvocato cassazionista, del Foro di Terni, appassionato di storia e archeologia. “Mileto” è la sua seconda opera, nella quale si cimenta per la prima volta con il romanzo storico puro, pur rimanendo strettamente in contatto con le fonti ufficiali. Il suo primo romanzo dal titolo“Nostro Signore Kemosh” è uscito nel 2021, un thriller con riferimenti non convenzionali alla Bibbia.