La Polizia di Stato ad “Arezzo Classic Motors”

Arezzo, 10 gennaio 2025 – Anche quest’anno la Polizia di Stato parteciperà ad “Arezzo Classic Motors”, la mostra-scambio di veicoli da collezione giunta alla sua ventisettesima edizione, che è tra gli eventi più apprezzati e seguiti nel panorama italiano delle auto e moto d’epoca e non solo.

Potranno essere ammirati veicoli che hanno fatto la storia della Polizia dagli anni ’50 sino agli anni ’80 del secolo scorso, rigorosamente con i colori d’istituto che negli anni si sono susseguiti e che tutti abbiamo apprezzato sulle strade d’Italia. Questi veicoli, nel corso della loro attività, hanno effettuato migliaia di chilometri nelle nostre città e nelle nostre province nei servizi di ordine pubblico, di pronto intervento e di Polizia Stradale.

Per l’occasione, verrà presentata l’ammiraglia della flotta dei veicoli della Polizia. Infatti il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, farà giungere ad Arezzo la nuova Lamborghini Urus Performante, un bolide a trazione integrale con motore 3996 cc di cilindrata, 8 cilindri a V con 666 Cv di potenza massima e 850 Nm di coppia a regimi da 2300 a 4500 giri/mi, che garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e una velocità massima di 306 km/h. Questo veicolo, in servizio presso il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata di Napoli, viene utilizzato nei servizi d’istituto e, su tutto il territorio nazionale, per il trasporto urgente di sangue ed organi. La Urus Performante è stata allestita dai tecnici di Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, a partire dagli esterni seguendo le specifiche della Polizia di Stato, nonché nell’abitacolo e nel bagagliaio, ove è presente un frigobox appositamente adibito, corredato di datalogger per il monitoraggio costante della temperatura interna. A bordo è dotata di tutte le tecnologie indispensabili per il servizio di Polizia, a partire dai dispositivi supplementari di allarme acustici e visivi, nonché di sistemi antincendio, la radio VHF - Polizia e persino un defibrillatore per soccorrere tempestivamente chiunque sia colto da un attacco di cuore.

Al tradizionale ed importante appuntamento potranno essere ammirati, inoltre, alcuni preziosi modelli di veicoli di servizio che hanno tracciato la storia dell’Istituzione. Saranno esposti in particolare:

Alfa Romeo 1900 Super TI Speciale (anno 1958). E’ stata la prima vettura utilizzata dalla Polizia per il servizio di Volante negli anni ’50. Soprannominata “Pantera” per il colore nero, la linea particolarmente aggressiva ed il motore potente; è stata prodotta in soli 400 esemplari. Alcuni furono dotati di parabrezza blindato, tetto apribile e protezioni per i pneumatici anteriori.

Alfa Romeo Alfetta (anno 1973). Veicolo che entra in servizio nel 1973 affiancando la Giulia dalla quale si distingue per la maggiore potenza del motore. Utilizzato nei servizi di controllo del territorio e di Polizia Stradale.

Alfa Romeo Giulietta 1600 (anno 1979). Potente autovettura utilizzata dalla Polizia nei servizi di pronto intervento e di controllo del territorio. Molto apprezzata per la sua versatilità grazie alla coda tronca, venne impiegata dalla prima metà degli anni ’80 sino ai primi anni ‘90.

Alfa Romeo 2600 Sprint (anno 1964). Potente autovettura utilizzata dalla Polizia nei servizi di pronto intervento e di Polizia Stradale. Molto apprezzata per la notevole potenza e velocità, che la rendeva particolarmente adatta negli inseguimenti ad alta velocità.

Alla manifestazione, inoltre, la Polizia Stradale, allo scopo di sensibilizzare il pubblico sulla sicurezza stradale, illustrerà le attrezzature speciali utilizzate per il rilevamento della velocità e dello stato di ebbrezza alcolica, anche alla luce delle nuove modifiche al Codice della Strada.

La rassegna, che si svolgerà nella struttura di Arezzo Fiere e Congressi, aprirà i battenti sabato 11 gennaio alle 8:30 e resterà aperta anche domenica 14, fino alle 18:00.