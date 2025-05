La Notte Europea dei Musei e della Giornata Internazionale dei Musei

Arezzo, 14 maggio 2025 – Numerose le iniziative nel fine settimana alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, in occasione della Notte Europea dei Musei e della Giornata Internazionale dei Musei.

Sabato 17 maggio per la Notte Europea dei Musei la Casa Museo sarà aperta per visite serali in via straordinaria dalle 20 alle 22. Alle 21 è in programma il laboratorio/spettacolo per tutte le età “Ogni opera nasconde una storia” in cui gli spettatori potranno conoscere le opere della collezione che raccontano la propria vita e quella dei personaggi geniali che le hanno create. Ogni partecipante potrà immaginare cosa direbbe una delle opere dell’eclettica collezione Bruschi se potesse parlare…

L’attività realizzata, in collaborazione con Samuele Boncompagni, propone un approccio attivo alla fruizione del museo che si avvale anche di tecnologia digitale e multimediale attraverso la scrittura creativa e il teatro.

Ingresso gratuito fino a 18 anni e per i maggiorenni ingresso speciale a € 1 a persona.

Domenica 18 maggio torna la Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM, International Council of Museums, che punta a evidenziare l’importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo. Alle ore 16 la Casa Museo organizza la visita guidata "La Casa che racconta il cambiamento" dedicata al dialogo tra passato e presente. Attraverso le collezioni di Ivan Bruschi, i visitatori scopriranno come gli oggetti possano raccontare anche storie di trasformazione, riflettendo sul ruolo del museo nelle comunità in continuo cambiamento.

Dopo la visita guidata verrà proposto ai più giovani di partecipare a un laboratorio creativo dove immagineranno un “oggetto del futuro” che potrebbe un giorno essere esposto in un museo descrivendolo con un breve testo o registrando un audio da pubblicare poi sui canali social della Casa Museo.

Ingresso gratuito per i minori di 18 anni e per soci ICOM.

Per informazioni 0575354126 o [email protected]