La mostra fotografica dedicata all'opera di Andrea Roggi alla Galleria Ceccherini

Arezzo, 21 agosto 2024 – Sabato 24 agosto alle ore 18:30, presso la Galleria Ceccherini in Piazza del Municipio, sarà inaugurata la mostra fotografica “Amor Vincit Omnia” curata dal fotografo Giuseppe Alessandrini e dedicata all’opera dell’artista castiglionese Andrea Roggi. La mostra sarà visitabile, ad ingresso libero, fino a domenica 15 dicembre.

La mostra “Omnia Vincit Amor”, a cura del fotografo Giuseppe Alessandrini, racconta l’opera dell’artista castiglionese attraverso l’esposizione di 21 fotografie in grande formato realizzate da Alessandrini alle opere di Roggi in giro per il mondo nell’arco di vent’anni. All’interno della Galleria Ceccherini, accanto alle foto di Alessandrini, saranno esposte anche alcune opere di Andrea Roggi. Il suggestivo accostamento delle opere e dei ritratti fotografici offrirà ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile e di conoscere a fondo l’arte e il lavoro di Andrea Roggi.

Gli spazi della Galleria Ceccherini ospiteranno, insieme alla mostra di Alessandrini, anche “Apeiron: L’Opera Monumentale”, un’esposizione di fotografie scattate da Giacomo Roggi, figlio di Andrea, che documentano i lavori di installazione e i dettagli della scultura “Apeiron”, presso il Museo Nazionale di Villa Pisani a Stra, in provincia di Venezia. “Apeiron: L’Opera Monumentale” offre al pubblico un’opportunità unica di esplorare da vicino i dettagli dell’opera più grande realizzata fino ad oggi da Andrea Roggi. Giacomo Roggi, attraverso le sue fotografie, documenta ogni fase del processo creativo di "Apeiron", rivelando l'impegno e la precisione richiesti per portare a termine questa opera. La mostra offre una visione d'insieme dell'opera e permette al pubblico di osservare da vicino i dettagli della scultura, esplorando il significato di "Apeiron" come concetto che richiama la materia primordiale dell'universo.