La magia della danza di Kristina Grigorova conquista 40 giovani ballerine aretine

Arezzo, 16 dicembre 2024 – “Durante lo stage tenuto da Kristina Grigorova ogni ballerino/a ha avuto un ruolo da protagonista, contribuendo con il proprio talento a rendere la lezione assolutamente unica” esordisce entusiasta il M° Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza.

Quaranta giovani allieve aretine hanno lavorato intensamente durante una mattinata ricca di emozioni e danza.

Kristina Grigorova ha catturato l’attenzione delle allieve con la sua eleganza e straordinaria bellezza.

La sua luminosa solarità, il sorriso contagioso, l’entusiasmo, la dolcezza e la delicata gentilezza hanno creato un clima magico e un feeling immediato con tutte le ballerine.

La sua prima audizione l’ha fatta a 18 anni per provare ad entrare nella Compagnia del Teatro dell’Opera di Roma e fu subito presa.

Poi l’audizione per l’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio e subito in tournée con un repertorio neoclassico e le coreografie dello stesso Amodio, di Forsythe, di Alvin Ailey e tanti altri.

“Le cose belle da ricordare sono davvero tante, ma forse il più importante per me è stato il momento in cui mi hanno affidato, appena diciottenne, un ruolo solistico in Spartacus, alle Terme di Caracalla – ha ricordato Kristina Grigorova rispondendo ad una domanda di Rosa, ballerina del IV° gruppo de La Maison della Danza - anche quando ho danzato per la prima volta Apollon Musagète di Balanchine o La Sylphide. Ma devo dire che ogni coreografo, ogni compagnia, ogni danzatore ha lasciato in me qualcosa da ricordare”.

Complicità e condivisione, consigli e suggerimenti in una mattinata di danza classica davvero speciale per le giovani allieve aretine, entusiaste di conoscere una bravissima prima ballerina ed una insegnante straordinaria.

“Sono favorevole ai concorsi sempre se però l’insegnante, per preparare l’allievo non tralascia la lezione di danza, cioè lo studio della tecnica – ha affermato Kristina Grigorova rispondendo ad un’altra domanda di Bianca, ballerina del III° gruppo de La Maison della Danza di Arezzo - trovo che il concorso sia una verifica, un momento di confronto per capire a che punto si è arrivati. E poi è un’occasione per stare sulla scena, per imparare a gestire la tensione e la competizione”.

Kristina Grigorova ha ricevuto la certificazione di membro del consiglio internazionale di danza dell’UNESCO e ne è davvero orgogliosa!

“Accogliere nella nostra città e nella mia scuola di danza Kristina Grigorova è stato bellissimo – conclude il M: Roberto Scortecci - mi sono emozionato tantissimo ricordando i miei anni di studi e vedere negli occhi delle giovani ballerine che hanno partecipato allo stage tanto entusiasmo e passione mi ha confermato che la danza classica è l'arte delle arti. Eleganza, disciplina e rispetto costituiscono il fondamento di questa meravigliosa forma di espressione, in ogni sua declinazione”.