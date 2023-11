La lunga notte di paura. In fuga ai piani alti. Quattro ospedali allagati

E’ una notte di paura, guardando un cielo che è molto più nero della notte. La tempesta Ciaran sta colpendo duramente tutta la Toscana, dalla costa al Mugello, e i telefonini – da Prato a Pontedera, dalla Versilia a Campi Bisenzio – rimandano immagini apocalittiche: strade come fiumi, fiumi come laghi, stazioni e sottopassi allagati così come quattro ospedali (Prato, Empoli, Pontedera e Borgo S. Lorenzo). E’ un colpo terribile per il territorio, arrivato quasi di sorpresa perché l’allarme meteo c’era sì ma solo gialla, e prosegue anche oggi, ma nessuno aveva la percezione che potesse accadere questo disastro. E la notte non è ancora finita. E domani, cioè oggi, è un altro giorno. Che non annuncia niente di buono perché, fra le altre cose, è atteso a Pisa il picco dell’Arno. Tante le città dove le scuole oggi resteranno chiuse: Viareggio, la provincia di Massa Carrara, Livorno, Prato, alcuni comuni delle province di Firenze (Borgo e Barberino del Mugello) e Pistoia, in Garfagnana e a Pontedera. "Ho dichiarato lo stato di emergenza regionale e sono già in contatto con il governo per quello nazionale. La situazione è davvero molto grave" ha proseguito Giani. In Toscana 3.600 utenze sono rimaste senza luce. Problemi anche in autostrada, tra Calenzano e il bivio con l’A1 verso Bologna: fino a 6 km di coda per consentire il ripristino dei danni alla pavimentazione a seguito delle piogge.

COSTA TOSCANA

Ieri è stata una giornata difficilë anche per le raffiche di vento: all’Argentario si sono superati i 100kmh, a Viareggio gli 83. Rami caduti e smottamenti in diverse località di Massa Carrara e Lucca, allagamenti a Forte dei Marmi e Castelnuovo Garfagnana. Uscito dagli argini il Serchio a Borgo a Mozzano.

Ma il maltempo ha colpito duramente anche all’interno: a Firenze, per esempio, ieri mattina è crollato un grande albero nel bel mezzo di viale Giannotti, una delle arterie più trafficate della zona sud della città; solo per miracolo non si sono registrati feriti. A Campi, dove la situazione ieri sera era difficilissima, è esondato il Bisenzio. Così come diversi torrenti in Mugello. "Non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case", ha scritto Giani. "Nella MetroCittà la situazione è critica – ha aggiunto Dario Nardella, sindaco di Firenze e metropolitano –. È consigliato di non mettersi alla guida. Chiusi i seguenti tratti stradali: A11 tra Firenze ovest e Prato est; Fi-Pi-Li tra Pontedera est e ovest e autostrada tra Collesalvetti e Rosignano".

PRATO, PISTOIA ED EMPOLI

Allagamenti in varie località dell’Empolese e a Prato, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi sottopassi della città per metterli in sicurezza; fra questi, anche quello tristemente noto di via Ciulli (dove morirono tre donne nel 2010) ancora chiuso per lavori, dove sono arrivati i sommozzatori. A Seano è esondato il torrente Furba e la piena nella notte ha creato forti disag.. Sempre nella provincia di Prato, a Prato stessa, in Val di Bisenzio e a Poggio a Caiano è stata disposta la chiusura delle scuole. Scuole chiuse anche a Capraia e Limite, Cerreto, Empoli, Fucecchio, Montelupo e Vinci. Stesso provvedimento nel Pistoiese: nella Montagna e nella Piana. In particolare a Quarrata è salito il livello dell’acqua fra le case. E la paura.

PISA

A Chianni i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un abero caduto sulla strada, mentre a Palaia è stato necessario metterne in sicurezza un altro reso pericolante. A Volterra il vento ha scoperchiato un tetto. Infine i pompieri sono intervenuti per alcuni allagamenti a Pisa e a San Miniato. A Pontedera parte dell’ospedale è rimasta allagata e in tutta la zona è stata disposta la chiusura delle scuole.

LA SPEZIA

Per vento nel Levante ligure l’Aurelia è stata chiusa a Beverino per la caduta di un albero. Allerta per il Magra e il Vara.

Paolo Chirichigno

Gigi Paoli