La Libera Accademia del Teatro sul palco con sette spettacoli in due serate

Arezzo, 12 febbraio 2025 – La Libera Accademia del Teatro torna sul palcoscenico. Sabato 15 febbraio e domenica 16 febbraio è in programma la seconda edizione della rassegna “Saggi di una notte di mezzo inverno” che, ospitata dal teatro Pietro Aretino, darà vita a una maratona di sette spettacoli originali che verranno messi in scena da settanta allievi-attori dei corsi avanzati. Commedie e tragedie, teatro tradizionale e teatro in musica: le due giornate proporranno un cartellone ricco e variegato con la volontà di offrire alla cittadinanza un’occasione di condivisione del percorso artistico proposto negli ultimi mesi dalla storica scuola aretina.

Il sipario sarà aperto alle 17.00 del sabato con “Grazie a Dio” con la regia di Amina Kovacevich, poi la serata proseguirà con due spettacoli a cura dei gruppi di Uberto Kovacevich: alle 19.00 sarà la volta di “Coppie assortite”, poi recitazione, danza e canto si uniranno alle 21.00 in “Cuochi canterini” con le coreografie di Stefania Pace e con la direzione musicale di Alessandra Cartocci e Stefano Graverini. Ben quattro saranno gli spettacoli in programma nel secondo giorno che prenderà il via alle 16.00 con “Muse” di Uberto Kovacevich e proseguirà poi con un tour de force dei gruppi del regista Andrea Biagiotti con “Amori fuori orario” alle 17.30, con “Le meraviglie del paese di Alice” alle 19.00 e con il gran finale di “Amori sulla nevà” alle 21.00. La rassegna rappresenterà un ulteriore momento di promozione dell’arte teatrale a cura della Libera Accademia del Teatro e, soprattutto, una nuova occasione per permettere agli allievi di vivere le emozioni di esibirsi e di mettersi alla prova di fronte a un pubblico. «Gli spettacoli di “Saggi di una notte di mezzo inverno” - ricorda Amina Kovacevich, presidente della Libera Accademia del Teatro, - sono frutto di lavori di scrittura congiunta dei gruppi e dei maestri che hanno permesso di realizzare produzioni originali e creative per dar vita a due giornate di sorprese, risate, riflessioni ed emozioni in cui condivideremo nuovamente le meraviglie del teatro con la città».