La lezione sul tempo del professor Tonelli

Arezzo, 6 maggio 2023 – Padre del Bosone, Tonelli è il protagonista del quarto appuntamento di Arezzo Science Lab, il progetto organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dall’Associazione Culturale Lab, in collaborazione con la libreria La Feltrinelli point. Stasera alle 21 al Teatro Pietro Aretino il professor Guido Tonelli sarà sul palco con una lezione di astrofisica sul concetto di spazio tempo. Tonelli, Professore Universitario, ha guidato il progetto che ha individuato al Cern di Ginevra il Bosone di Higgs, ha ricevuto il premio internazionale Fundamental Physics Prize, il Premio Enrico Fermi e la Medaglia d’onore del Presidente della Repubblica. Parlerà di “Tempo, il sogno di uccidere Chronos”. Da Newton ad Amleto, da Einstein a Dalí, il tempo è stato protagonista di metamorfosi vertiginose, affascinanti e mostruose. Esiste? Si può fermare? E se ne può invertire il corso? Guido Tonelli ci guida lungo la tortuosa via d’accesso alla comprensione di una realtà molto diversa da come crediamo che sia. In cui il ritmo regolare del nostro tempo, la sua periodicità quasi perfetta, nasce da un insieme intricato e complesso di zone turbolente, fenomeni caotici, immani catastrofi, interi sistemi solari sbriciolati da esplosioni di supernove, galassie devastate da nuclei galattici attivi. Quei mondi lontani sono una sfida alla nostra immaginazione, così come lo sono le particelle elementari, con le loro esistenze effimere e le loro vite eterne. Ne nasce un viaggio che ci costringe ad abbandonare ogni certezza, e per il quale dovremo fare ricorso alla fantasia non meno che alla ragionevolezza. Un viaggio in cui il mito, l’arte e la filosofia ci soccorreranno dove la mente vacilla. Questa serata è tratta dal libro “Tempo” edito da Feltrinelli. Guido Tonelli, fisico al Cern di Ginevra e professore all’Università di Pisa, è uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs. Ha ricevuto il premio internazionale Fundamental Physics Prize, il premio Enrico Fermi della Società italiana di fisica e la Medaglia d’onore del presidente della Repubblica. Per informazioni e per i biglietti è possibile rivolgersi alla mail [email protected] oppure whatsapp 3479251722.