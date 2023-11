La Giostra del Saracino raccontata ai bambini, il libro alla Feltrinelli

Arezzo, 10 novembre 2023 – È in programma per domani, sabato 11 novembre alle ore 17 alla libreria Feltrinelli Point di via Garibaldi, 107 il secondo appuntamento con il libro sulla Giostra del Saracino dedicato ai bambini. L’autore Alessandro Boncompagni presenterà insieme alle giovani illustratrici Letizia e Ginevra Bindi, il volume “Dai nonno raccontaci una storia. La Giostra del Saracino raccontata ai bambini” edito da ARte’s con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Arezzo Comunità, e il sostegno delle aziende aretine Orchidea Preziosi, Chimet, Chimera Gold e Banca Tema. L’evento è inserito all’interno del programma del festival dell’infanzia “Meno alto dei Pinguini”. Sarà un’ulteriore occasione per proseguire la raccolta fondi a favore della Fondazione Meyer. Obiettivo è spezzare una lancia a favore della beneficenza e raddoppiare la donazione già effettuata di 2000 euro a seguito della presentazione ufficiale del volume alla città svolta domenica scorsa all’Auditorium Montetini. Un evento partecipato che ha suscitato interesse e che adesso si prepara al bis.