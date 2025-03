La Festa della Poesia con gli scrittori aretini Tagete

Arezzo, 18 marzo 2025 – L’Associazione degli Scrittori Aretini Tagete, come anteprima della Giornata Mondiale della Poesia, 21 marzo p.v., organizza la Festa della Poesia, un evento speciale che si terrà Mercoledì' 19 marzo 2025 alle ore 17:00 presso l’Accademia Petrarca di Arezzo (sede della Casa del Petrarca, in Via dell’Orto n. 28).

L’incontro sarà un’occasione per celebrare il valore della poesia, con la partecipazione di poeti, scrittori e appassionati che desiderano rendere omaggio a questa forma d’arte senza tempo. A introdurre e moderare l’evento sarà l’Avv. Luciana Faltoni, Presidente dell’Associazione Tagete. Durante la serata interverrà la Prof.ssa Patrizia Fazzi, che dedicherà un momento speciale al poeta Mario Luzi, ricordandolo in occasione del 20° anniversario dalla sua scomparsa (28 febbraio 2005). Il cuore della manifestazione sarà un intenso reading poetico, in cui gli associati e gli amici dell’Associazione Tagete daranno voce alla bellezza della poesia, alternandosi nella lettura delle proprie opere. Ad arricchire l’evento gli intermezzi musicali curati dal socio Alberto Diamanti, che accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionale tra parole e note. Parteciperanno al reading poetico, in ordine di comparsa, Nedo Bronzi, Franca Canapini, Daniela Faragli, Costanza Rosadi, Enrichetta Giornelli, Carla Malerba, Diletta Randellini, Donatella Caneschi, Alberto Diamanti, Simonetta Conti, Rita Montemaggi, Giulio Locatelli, Patrizia Fazzi, Alberto Chiodini.

L’evento è aperto al pubblico e rivolto a tutti gli amanti della poesia, amici, parenti e chiunque voglia condividere un momento di riflessione e bellezza letteraria. Per informazioni e contatti: Email: [email protected]