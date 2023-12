La capitale dei mercatini di Natale. Un ’tutto esaurito’ già annunciato

Mercatini di Arezzo da tutto esaurito. Code chilometriche in Autosole, ristoranti e alberghi strapieni per la Città del Natale organizzata dal Comune e dalla Confcommercio. L’assalto dei turisti è già iniziato da metà novembre con l’apertura del grande villaggio tirolese che resterà aperto (dalle 10 alle 21) fino a Capodanno, con la casa della Lego, gli show delle luci sui palazzi, la ruota panoramica e la casa di Babbo Natale. Nelle baite di legno d’ispirazione tirolese i visitatori potranno gustare i piatti forte della cucina altoatesina: brezel, salsiccia, spatzle, polenta, canederli e lo stinco arrosto. I mercatini in piazza Grande (nella foto) sono facilmente raggiungibili per chi arriva da fuori Arezzo. Per il lungo fine settimana dell’Immacolata si attende un record di presenze.