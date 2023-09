Arezzo, 13 settembre 2023 – Si terrà venerdì 15 settembre alle ore 18 presso il Teatro Vasariano in via dei Pileati ad Arezzo l’incontro con lo scrittore e poeta Georgi Gospodinov. L’evento sarà l’occasione per la presentazione del suo lavoro pluripremiato, il romanzo “Cronorifugio” (Voland, 2021), un viaggio tutto da scoprire fra memoria e identità in altri luoghi e tempi.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra l’Università di Siena, la libreria La Feltrinelli Point di Arezzo e il Liceo Classico Petrarca. L’appuntamento, al quale interverranno il professor Simone Zacchini e la professoressa Alessandra Carbone, docenti dell’Ateneo nella sede di Arezzo, ha il patrocinio del corso di laurea magistrale in Storia e Filosofia dell’Università di Siena.

Georgi Gospodinov, nato a Jambol nel 1968, è poeta innovativo e raffinato, prosatore e studioso di letteratura, oggi considerato lo scrittore più talentuoso della Bulgaria. Nel 2014 è stato finalista del Premio Von Rezzori e del Premio Strega Europeo e nel 2021 si è aggiudicato il Premio Strega Europeo. Nel 2023 ha vinto l'International Booker Prize consacrandosi così come uno dei più acclamati e apprezzati autori del mondo.

La serata sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla libreria La Feltrinelli Point Arezzo, via Garibaldi 107, 0575 1482137.