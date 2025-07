Arezzo, 18 luglio 2025 – Inaugurata la 15a edizione di Cortona on the move

Attraverso 23 mostre e lo sguardo di 76 artisti da tutto il mondo protagonista il tema “Come Together”

Ieri sera ha preso il via la 15a edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move, che proseguirà fino al 2 novembre.

Un’edizione che è un traguardo importante per il festival, che fin dalla sua nascita si è distinto per la qualità della proposta culturale e artistica.

23 mostre affidate allo sguardo di 76 artisti internazionali ispirati dal tema Come Together inteso come rotture e riconciliazioni, conflitto e unità.

Veronica Nicolardi ha accolto con entusiasmo ed emozione i numerosi partecipanti arrivati al Teatro Signorelli in occasione dell’inaugurazione.

Il Sindaco Luciano Meoni ha dato il benvenuto a Cortona, ormai simbolo e punto di riferimento per tutto il mondo della fotografia internazionale.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Generale Gallerie d’Italia, main partner del festival, ha parlato del progetto di restauro e valorizzazione delle quattro sale affacciate sulla corte centrale della Fortezza del Girifalco. Si sono poi succeduti sul palco Andrea Sassi della Fondazione CR Firenze, il Direttore Marketing & Comunicazione di at - autolinee toscane Tommaso Rosa, che ha parlato del progetto Atlas of the New World e ha annunciato “Impatti”, la nuova edizione del progetto fotografico 12x12 sul trasporto pubblico toscano. Chiara Magni, Head of Public Engagement Medici Senza Frontiere, ha presentato Echoes of Uncertain Silence, che documenta la condizione di coloro che, lungo la rotta migratoria in Messico. A concludere la conferenza di apertura la presentazione del programma di tutte le mostre del festival da parte del direttore artistico Paolo Woods.

Quest’anno la cerimonia inaugurale è stata anche occasione per annunciare il vincitore della III edizione del Premio Vittoria Castagna, premiato da Veronica Nicolardi e da alcuni membri della giuria di esperti Franco Bernelli, Linda Gobbi, Francesco Morace e Nicola Tiezzi. Ad aggiudicarsi il premio di 5mila euro indetto dall’Associazione ONTHEMOVE è stata Matilde Perini. Il bando è rivolto ai giovani under 30 che vogliano operare nell'ambito del marketing e della comunicazione per la produzione culturale ed è realizzato in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, Fondazione Fitzcarraldo, Università Bocconi, Franklin University Switzerland, POLITECNICO DI MILANO School of Management e Future Concept Lab.

Fino a domenica 20 luglio sarà un susseguirsi di eventi: non solo visite guidate con gli autori e i curatori delle mostre, e le letture portfolio, il programma dell’Opening prevede anche esposizioni temporanee, booksigning esclusivi, incontri e talk. Tra questi l’appuntamento di domani, sabato 19 luglio, dedicato ai più piccoli: alle 11 alle logge del Teatro Signorelli, COTM for Kids, laboratorio fotografico dai 6 anni in su curato dalla Libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. Alle 12, al Teatro Signorelli, è in programma la tavola rotonda “Doppia esposizione: fotografia e scienza per raccontare il cambiamento climatico”: Stefano Mancuso, Neurobiologo delle piante e Direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, dialogherà sul cambiamento climatico con i fotografi di Cronache d’acqua – Immagini dal Sud Italia prodotta in partnership con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia e Atlas of the New World, la mostra ideata e realizzata in partnership con at - autolinee toscane. Alle 15 doppio appuntamento: alle logge del Teatro Signorelli con la presentazione in anteprima del libro Atlas of the New World, edito da L’Artiere, mentre in Teatro con il talk “Inferno & Paradiso” con Alfredo Jaar. Partendo dalla mostra di Jaar, si esploreranno le implicazioni etiche, emotive e narrative della fotografia documentaria. Alle 16 conversazione con il fotografo Yael Martinez e alle 16.30, alle logge del Teatro, presentazione in anteprima del libro Inferno & Paradiso, edito da L’Artiere, con Alfredo Jaar e gli editori. Infine, alle 17 sempre al Teatro saranno proclamati i vincitori del nuovo Cortona On The Move | BarTur Grant per la fotografia documentaristica.

Il programma completo dell’Opening è disponibile a questo link https://www.cortonaonthemove.com/opening/

Il festival Cortona On The Move nasce da un’idea ed è prodotto dall’Associazione Culturale ONTHEMOVE ed è realizzato, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Comune di Cortona, il sostegno di Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia - main partner - il contributo di Fondazione CR Firenze, il supporto di at - autolinee toscane – mobility partner - di Medici Senza Frontiere - charity partner, Sony - partner tecnico e Il Giornale dell’Arte - media partner. Il catalogo delle mostre della 15a edizione di Cortona On The Move è prodotto con la collaborazione di Allemandi Editore.